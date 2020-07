Nación y Provincia lanzaron “la política social de la pos pandemia”

Tweet Kicillof, Arroyo y Larroque presentaron Potenciar Trabajo, un programa social que busca la generación de empleo. Kicillof, Arroyo y Larroque presentaron Potenciar Trabajo, un programa social que busca la generación de empleo. El gobernador, Axel Kicillof, encabezó junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la firma de convenios para implementar el programa Potenciar Trabajo. Se trata de una iniciativa que busca fomentar el empleo a través de obras para los barrios más postergados con la participación de organizaciones sociales. La actividad contó con la con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. También estuvieron presentes 12 intendentes del conurbano y representantes de las organizaciones sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En la oportunidad, Kicillof dijo que “el coronavirus va a estar nosotros lamentablemente por bastante tiempo” y resaltó que “a pesar de todo estamos reunidos porque estamos haciendo lo esencial y marca un cambio, un giro, en la política social con respecto a lo que se hizo en los últimos cuatro años”. “Se está dando un paso adelante hacia el futuro, es importante que lo demos en la provincia de Buenos Aires. Que lo demos en conjunto con el gobierno nacional, provincial, municipios y organizaciones sociales”, añadió. Entonces, aseguró que “estamos dando un importante paso, para a través de una batería de instrumentos, darle a ciento de miles de bonaerenses el acceso no solo un derecho básico como alimentación sino el derecho a trabajar”. “Dar trabajo es la principal función que tiene un gobierno desde nuestra perspectiva”, afirmó. Más adelante, sostuvo que “veo como única posibilidad que tenemos es empezar a construir un mundo mejor, el escenario de la pos pandemia, durante la pandemia”, y subrayó que “para que sea mejor, evidentemente tiene que haber más trabajo”. Por su parte, Arroyo habló de “la política social pos pandemia” y expresó que “hoy la política social está vinculada a la contención alimentaria”. “La salida es el trabajo, por eso ponemos en marcha el plan Potenciar Trabajo”, dijo. A su vez, se refirió al “vínculo entre planes sociales y trabajo” y destacó que se trata de “generar unidades de gestión en cada municipio y organizaciones sociales”. “Queremos generar 300 mil nuevos puestos de trabajo”, aseguró. Asimismo, manifestó que el Potenciar Trabajo “es la política social de la pos pandemia, la principal política que es el trabajo”. En la oportunidad, se firmaron convenios con intendentes de 12 municipios del conurbano bonaerense y se prevé que alcance a unas 163 mil personas. Los distritos so: Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Esteban Echeverría, Quilmes, Moreno, Lomas de Zamora, José C. Paz, General San Martín, Florencio Varela, La Matanza y Hurlingham. También rubricaron el acuerdo Leonardo Urrejola de Barrios de Pie, Fredy Waldemar Mariño de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Gildo Onorato, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); y Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Qué es el programa Potenciar Trabajo El programa Potenciar Trabajo fue lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo de la inclusión socio-productiva y desarrollo local. El mismo incluye a los beneficiarios de Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en un único plan y apunta contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias. A su vez, contempla la creación y el fortalecimiento de unidades productivas para promover la inclusión social plena y el incremento progresivo de ingresos para alcanzar la autonomía económica. Desde la cartera que conduce Arroyo, explicaron que Hacemos Futuro y Salario Social Complementario abarcan actualmente a 580 mil trabajadores y que se crearán unidades productivas para que las personas puedan poner en marcha, reactivar, consolidar o mejorar iniciativas individuales o colectivas, urbanas o rurales. Además, se destinarán subsidios y créditos no bancarios a tasas bajas para la compra de máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. El programa prevé también un ingreso protegido al empleo: los titulares que ingresen en el mercado formal de empleo, y sus ingresos superen el salario mínimo, vital y móvil, permanecerán en el programa durante el primer año de la relación laboral. Próximo >