Setenta personas fueron aisladas en Alberti tras un baby shower

Tweet El padre, la madre y el recién nacido presentan síntomas de coronavirus. Todos los que asistieron fueron aislados, al igual que los médicos que participaron del parto. El padre, la madre y el recién nacido presentan síntomas de coronavirus. Todos los que asistieron fueron aislados, al igual que los médicos que participaron del parto. Setenta personas tuvieron que ser aisladas luego de participar en un baby shower en la ciudad bonaerense de Alberti. Según se informó, el padre del recién nacido – que tiene domicilio en Bragado – fue el primero que presentó síntomas de fiebre, falta de olfato y gastroenteritis, por lo que se lo puso en aislamiento y se le realizó el hisopado de coronavirus. Por su parte, tanto la madre como el bebé también presentaron fiebre, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital de Junín también con síntomas. Además, las cuatro enfermeras que intervinieron en el parto fueron aisladas, por decisión de los directivos del hospital a la espera de los resultados de los hisopados, según indicó el secretario de Salud de Alberti, Jorge Gaute. “En el transcurso de la tarde (del jueves) se presentó una situación en la ciudad que generó el aislamiento bastante importante de muchos vecinos, cerca de 70 personas aisladas, como consecuencia de un caso de observación que presentaba criterios de hisopado”, informó el intendente de Alberti, Germán Lago, al periodista Eduardo Rosa. Lago indicó que se dio “un caso particular” porque “hay una situación de imprudencia, irresponsabilidad y se realizaron acciones que no estaban autorizadas por el departamento ejecutivo”. El miércoles, la localidad de Alberti había comenzado con la Fase 5 que habilitaba las reuniones familiares los días domingos, la apertura de locales gastronómicos y la posibilidad de hacer deportes. “La Fase 5 implica una mayor responsabilidad y en este contexto esta de manifiesto que no se actuó de esa manera”, mencionó el intendente. “Si hubieran sido prudentes, los aislados serían 7 personas, en este caso fueron imprudentes y son 70”, enfatizó el intendente sobre la particular situación. “Las ganas de querer conocer al recién nacido traspasó los límites de lo permitido” y fue una “reunión social con el nacimiento de una criatura”, remarcó. “Pedimos la menor circulación posible a la espera del resultado de los hisopados correspondientes que derivará en la decisión que tomemos”, solicitó el intendente de Alberti, advirtiendo sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en su localidad. Según informó el intendente, quienes participaron serán sancionados por la Municipalidad de Alberti por haber incumplido con las normas en medio de la pandemia. Próximo >