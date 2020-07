América marchó pidiendo justicia por la niña abusada en Fortín Olavarría

Tweet En la mañana del viernes un número importante de ciudadanos convocados por la Red Sorora se movilizaron en Plaza Colón pidiendo a la Justicia que investigue y encarcele a los culpables de los abusos sufridos por la niña de 11 años de edad que decantaron en un embarazo que ya esta a termino. En la mañana del viernes un número importante de ciudadanos convocados por la Red Sorora se movilizaron en Plaza Colón pidiendo a la Justicia que investigue y encarcele a los culpables de los abusos sufridos por la niña de 11 años de edad que decantaron en un embarazo que ya esta a termino. La docente Mechi Maidana referente de la Red Sorora abrío el fuego diciendo "La idea es dejar visible que estamos acompañando esta situación y en reclamo de justicia" La mujer aprovechó la ocación además de pedir justicia para hablar y defender a la Educación Sexual Integral "Aunque hoy un grupo de personas la niega y plantea la ESI debe ser abordada dentro de las familias, sin embargo, tenemos como dato contundente que el 80% de los abusos en menores de edad se da en contextos intrafamiliares”, explicó una de las oradoras. “¿Cómo hace un niño para detectar un caso de abuso dentro del seno familiar si es la familia la única que brinda información?" manifestó Recordemos que el miércoles por la noche fueron aprehendidos en este caso un tío de la niña y la abuela. El muchacho se negó a declarar en la Justicia de Trenque Lauquen y fue trasladado a un Instituto de Bahía Blanca. La niña sigue internada en el Hospital Municipal de Rivadavia a la espera de un traslado a la ciudad de Junín para que en un centro de mayor complejidad pueda dar a luz y esten cubiertas cualquier tipo de contingencia que suceda según explicaron fuentes de Salud de Rivadavia a Master News. EL PORQUE DE LA CONVOCATORIA SEGÚN RED SORORA Convocamos esta marcha para manifestar nuestra preocupación sobre el caso y realizar un pedido de justicia por parte de la sociedad para que todas las niñas a las que se les han vulnerado sus derechos. Hoy sentimos mucha bronca e impotencia, sabemos que no es un caso aislado, no necesitamos que estas situaciones se den en nuestro entorno más cercano para tomar consciencia de que estos hechos son moneda corriente en nuestro país. Con la fuerza de un pueblo empático y conmovido por esta injusticia, volvemos a decir que las NIÑAS SON Y DEBEN SER NIÑAS, NO MADRES y que obligar a una niña a gestar, parir y criar, ES TORTURA. Por otro lado, en una instancia de reflexión, los invitamos a replantearse ¿Que estaba haciendo cada una de nosotras cuando tenían 11 años? ¿Que estamos haciendo mal? Y ahí nos surgen varias problemáticas, deudas que el Estado tiene con nuestros niños y con todas nosotras, como lo son la ESI, científica y laica en las escuelas, para que un niño pueda identificar situaciones de abuso y sea libre de denunciarlas, para que pueda estar informado sobre la libre elección de su sexualidad y no ser juzgado. Recalcamos que la importancia de la ESI de este carácter es esencial, aunque hoy un grupo de personas la niega y plantea la ESI debe ser abordada dentro de las familias, sin embargo, tenemos como dato contundente que el 80% de los abusos en menores de edad se da en contextos intrafamiliares. ¿Como hace un niño para detectar un caso de abuso dentro del seno familiar si es la familia la única que brinda información? También, creemos que hoy más que nunca es necesario reafirmar la urgencia de la implementación de políticas públicas para el cuidado de nuestros niños, para que sus derechos no se sigan vulnerando reiterativamente y puedan estar cuidados por un Estado que también en estos casos es responsable. Dentro de este marco, pedimos por la creación de la Dirección de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual en Rivadavia, dónde se contemplen y acompañen las distintas situaciones de vulnerabilidad de nuestro distrito. Por último queremos agradecer a todas las personas que hoy se acercaron a mostrar su acompañamiento y solidaridad con nuestro pueblo vecino y con el hecho. Creemos la justicia debe ser efectiva y pedimos cuidado a la víctima por parte de las autoridades y los medios, así como tambien por parte de la comunidad. Por nuestra parte, estamos aquí para acompañar a las víctimas de distintos tipos de casos de vulneración de derechos, así como tambien para brindar el asesoramiento y ayuda que este a nuestro alcance. Red Sorora Rivadavia Próximo >