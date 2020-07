Cayeron los ingresos familiares en la cuarentena: el 70% de los argentinos gana menos de $19.800

Tweet Según un informe privado, el 10% más rico de la población se queda con el 32,4% del total de los ingresos mientras que el 10% más pobre representa apenas el 1,4% del ingreso total, en un marco de restricciones para los autónomos y monotributistas, entre otros sectores Según un informe privado, el 10% más rico de la población se queda con el 32,4% del total de los ingresos mientras que el 10% más pobre representa apenas el 1,4% del ingreso total, en un marco de restricciones para los autónomos y monotributistas, entre otros sectores Los números de la distribución del ingreso en la Argentina, correspondientes a la primera fase de la cuarentena, muestran que el 70% de los argentinos gana menos de $19.800 mensuales, según un informe de la consultora Focus Market, elaborado con los datos que releva el Indec. Según el análisis, el 10% más “rico” de la población se queda con el 32,4% del total de ingresos, mientras que el 10% más pobre representa apenas el 1,4% del ingreso total. En muchos casos sectores trabajadores asalariados tuvieron recortes de entre el 25% y hasta el 50% “Frente al dato de que en la primera fase de cuarentena el 70% de las personas tenían ingresos promedio de menos de $19.800, en la evolución de las diferentes fases se ha incrementado el universo de personas con restricción del ingreso debido a la actividad parada en monotributistas, autónomos, prestadores de servicios, changas y pequeños comerciantes”, explicó Damián Di Pace, titular de Focus Market. El nivel de ingresos de las familias fue empeorando con el avance de la cuarentena. “Por su parte, frente al ingreso de hogares y familias al mes de marzo de este año, también hay que sumar que en muchos casos sectores trabajadores asalariados tuvieron recortes de entre el 25% y hasta el 50%. En el mes de junio no se han podido pagar aguinaldos y el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) cubre una parte del salario en muchos sectores donde no hay actividad para cubrir el resto. Es el caso de turismo, hotelería, gastronomía, peluquerías y gimnasios, entre otros”, agregó Di Pace. Previsiones sobre el impacto de la cuarentena en la pobreza Los datos analizados, también muestran que, al inicio de la pandemia, el 20% de la población tenía un ingreso promedio per capita familiar de $5.825, mientras que el límite de indigencia por adulto es de $5.785. Por otro lado, el 62,5% de las personas que viven en la mitad de los hogares de la Argentina tienen ingresos promedios per capita familiar de hasta $16.933. En el caso de un hogar de cuatro integrantes que dependa de un solo ingreso no alcanza para cubrir su canasta básica alimentaria de consumo masivo, que es de $20.300, según detalló el informe de la consultora. “El sector más pobre gana 23 veces menos que el sector mas rico de la población”, señaló. De acuerdo con el relevamiento, el 45,4% de las personas vive en hogares donde la suma del ingreso total de todos sus miembros es menor de $46.500, lo que en muchos casos no alcanza para una canasta básica total. Organismos internacionales advierten por el aumento de la pobreza Un informe reciente de la oficina de Naciones Unidas en la Argentina sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el país y su proyección advirtió sobre un incremento de la pobreza infantil. En el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los niños y el organismo alertó de que tras la pandemia podría escalar al 58,6%, hacia fines de 2020. El incremento proyectado implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,76 millones; y la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. Según los últimos datos del Indec, en medio de la cuarentena, una familia tipo necesitó en mayo $43.080 para no caer en la pobreza, con un aumento del 42% respecto del mismo mes del año anterior. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, se ubicó en $17.786 para una familia tipo, un aumento del 47,9% respecto de mayo de 2019. Próximo >