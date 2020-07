Juan Grabois, sobre la post pandemia: “Si no hay una intervención política, va a haber un fuerte aumento de la criminalidad y un proceso de toma de tierras”

Tweet El dirigente social consideró que pueden llegar a acrecentarse “masivamente” los delitos después del aislamiento, porque hay "gente que está absolutamente desesperada" El dirigente social consideró que pueden llegar a acrecentarse “masivamente” los delitos después del aislamiento, porque hay "gente que está absolutamente desesperada" El dirigente social Juan Grabois advirtió este viernes por la noche que, “si no hay una intervención política”, después de que se termine la pandemia del coronavirus, en la Argentina se va a producir “un muy fuerte aumento de la criminalidad y un proceso de toma de tierras”. Durante una entrevista con Luis Novaresio por el programa Animales Sueltos, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) consideró que actualmente “hay una cuestión de subjetividad colectiva, una suerte de economía de guerra” en los sectores más humildes. En su opinión, “eso hace que, al bajar las expectativas de lo que va a ser tu vida en términos de tus posibilidades de salir, de consumir”, se genere por el momento “un clima, una mística de resistencia muy linda”. No obstante, aclaró que también “empiezan a haber delitos” y sostuvo que “desde el punto de vista social lo peor no pasó”, sino que eso ocurrirá “cuando se levante la economía de guerra” y se termine “esa psicología de la solidaridad”. “La gente va a ver que hay una Argentina devastada, un aumento sideral de la pobreza. La consecuencia de eso, si no hay una intervención política muy fuerte, va a ser un muy fuerte aumento de la criminalidad y un proceso de toma de tierras”, vaticinó. Para Grabois, después de la pandemia “va a aumentar masivamente” la cantidad de hechos ilícitos y va a haber “mucha conflictividad social en la calle” porque “a las mafias del narcotráfico se le sumará gente que está absolutamente desesperada y que puede ir a hacer cualquier cosa para llevar algo a la casa”. Juan Grabois, dirigente social, consideró que “hay una irracional desesperación por abrir la economía”. “Yo hablo con empresarios, con gente de la élite. Hay tipos que son muy inteligentes, con las que compartimos cosas y en otras disentimos. El otro día hablaba con uno de ellos sobre una frase de (Karl) Marx que dice que el ser social determina muchas veces la conciencia. Cada uno ve las cosas por donde le duele”, argumentó. En este sentido, el dirigente de la CTEP consideró que “hay una irracional desesperación por abrir la economía” por parte de algunos sectores, pero remarcó que, “en última instancia, el que lo plantea no puede ver que lo está pensando desde sus propios intereses”. “¿Qué es lo que le preocupa a nuestros compañeros? La vida. Proteger la vida porque es lo único que tienen, no tienen una empresa ni una estancia, y le ponen empeño y corazón para protegerla”, aseguró. Por otro lado, el referente de los movimientos sociales negó tener alguna vinculación con la rotura de silobolsas que se registraron en el último tiempo en el interior del país: “Salvo que haya un movimiento algo extraño, la verdad es que debe ser una combinación de varias cosas, puede ser un caso de vandalismo o algunos tipos que los rompen para cobrar el seguro”, comentó al respecto. “Es un hecho delictivo, pero cuando se le pone un condimento político y se empieza a endilgarle a uno, es sembrar odio y mucha violencia con estos planteos, porque cuando uno quiere discutir el modelo agrario, esto te anula. No se puede debatir”, agregó. Por último, Grabois insistió en que cuando termine el problema del coronavirus, en el país “va a haber un problema de desempleo grande y la gente va a estar enojada”, por lo que le recomendó al Gobierno “poner las neuronas ahí y pensar qué vamos a hacer para salir dignamente de esto”. Próximo >