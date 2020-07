Tweet Fabián Gutiérrez fue encontrado sin vida en las afueras de una vivienda de El CalafateFabián Gutiérrez fue encontrado sin vida en las afueras de una vivienda de El Calafate Fabián Gutiérrez fue encontrado sin vida en las afueras de una vivienda de El CalafateFabián Gutiérrez fue encontrado sin vida en las afueras de una vivienda de El Calafate Tras la confirmación de la muerte de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner , la oposición no tardó en manifestarse en las redes sociales y puso el énfasis en la necesidad de que el Estado hubiera garantizado su seguridad, como arrepentido de la causa de los cuadernos de las coimas. Gutiérrez fue encontrado en una vivienda del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, enterrado, con al menos un golpe en la cabeza y heridas de arma blanca. "Estamos hablando de un homicidio", dijo el juez de instrucción de la causa, Carlos Narvarte . "La aparición sin vida de Fabián Gutiérrez, uno de los arrepentidos procesados en la causa de los cuadernos, es un hecho institucional gravísimo ", tuiteó el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff . "Más allá de los presuntos móviles que la justicia debe investigar, el Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad . Lejos de alimentar especulaciones, exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos que rodean a la muerte", añadió. La aparición sin vida de Fabián Gutiérrez, uno de los arrepentidos procesados en la causa de los cuadernos, es un hecho institucional gravísimo. — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) July 4, 2020 El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff también se expresó por Twitter: "Mucho comunicador instalando móviles antes siquiera que empiece el proceso. Mi lectura política es que un denunciante del poder debía estar cuidado ". El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff también se expresó por Twitter: "Mucho comunicador instalando móviles antes siquiera que empiece el proceso. Mi lectura política es que un denunciante del poder debía estar cuidado ". Hace 3 minutos apareció el cuerpo de Fabian Gutiérrez. Mucho comunicador instalando móviles antes si quiera que empiece el proceso. Mi lectura política es que un denunciante del poder debía estar cuidado.

Mi pésame a su familia. QEPD. — WW (@WolffWaldo) July 4, 2020 Uno de los más polémicos en sus dichos fue el diputado nacional Fernando Iglesias . "Juan se cayó. Lourdes se cayó. Alberto se suicidó. Fabián era homosexual y debía plata. Si no te la creés, estás lleno de odio ", redactó en su cuenta de Twitter el legislador opositor, sobre la hipótesis que planteó el juez de la causa, quien habló de un homicidio vinculado con una relación del exsecretario de Cristina Kirchner. Juan se cayó. Lourdes se cayó. Alberto se suicidó. Fabián era homosexual y debía plata. Si no te la creés, estás lleno de odio. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 4, 2020 " Esperamos respuestas claras ante el asesinato de Fabián Gutiérrez ", comenzó la diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo y continuó: " Deberíamos evitar hablar de crimen pasional , es una antigüedad que pone el foco sobre la víctima y no sobre sus victimarios. No le hagamos eso a nadie más ". La legisladora sumó un hashtag con el lema "justicia siempre". Esperamos respuestas claras ante el asesinato de Fabián Gutiérrez.

Deberiamos evitar hablar de crimen pasional, es una antigüedad que pone el foco sobre la víctima y no sobre sus victimarios! No le hagamos eso a nadie más #JusticiaSiempre — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 4, 2020 "Apareció muerto el exsecretario de @CFKArgentina, el arrepentido (y desprotegido) en la causa de los cuadernos . Primero Nisman, ahora Fabián Gutiérrez. ¿A cuántos más van a callar con asesinatos? ", dijo en Twitter la diputada nacional santafesina de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann. " Volvimos a entrar en una etapa oscura de la Argentina" , agregó la referente de la Coalición Cívica. Otra de las legisladoras de la Coalición Cívica que se expresó en Twitter fue Mariana Zuvic . "Fabián era quien más los conoció, quien más sabía. Quien más la padeció, quien más confesó y la perjudicó" , redactó sobre Gutiérrez. Fabian era quien más los conoció, quien más sabía. Quien más la padeció, quien más confesó y la perjudicó. — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) July 4, 2020 El diputado nacional de la UCR Álvaro de Lamadrid fue uno de los más extensos en sus declaraciones. Dijo que la muerte de Gutiérrez "es una señal de alarma y un mensaje para los testigos protegidos de la corrupción K" . El legislador indicó que "es imperioso que el Gobierno refuerce la seguridad de ellos". En un segundo tweet, expresó que conoció al exsecretario de Cristina Kirchner y "su enriquecimiento aluvional". También pidió que la fiscal de El Calafate, Natalia Mercado, dé un paso al costado en la investigación "por ser la hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Kirchner". A su vez, remarcó: "La investigación tiene que llegar a la verdad y es necesario que la sociedad argentina no tenga dudas de lo que pasó" . Por último, de Lamadrid dijo: "Llama la atención la cantidad de pruebas y rastros que enredan el asesinato de Fabián Gutiérrez".