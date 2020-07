Quién es Facundo Zaeta, uno de los acusados del crimen de Fabián Gutiérrez

Tweet Tiene 19 años y cuenta con antecedentes penales. Pertenece a una tradicional familia de El Calafate Tiene 19 años y cuenta con antecedentes penales. Pertenece a una tradicional familia de El Calafate Facundo Zaeta es uno de los cuatro detenidos por el crimen Fabián Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado bajo tierra en una vivienda de la ciudad santacruceña de El Calafate. Fue arrestado por orden del juez Carlos Narvarte como sospechoso de la desaparición del ex secretario de Cristina Kirchner y ahora deberá enfrentar a la justicia por el asesinato. Según dijeron fuentes oficiales a Infobae, el motivo del homicidio fue “pasional-extorsivo”. Es decir, los asesinos establecieron un vínculo amoroso con la víctima para luego poder chantajearla y sacarle dinero. El plan, sin embargo, se desvió trágicamente y terminó de la peor manera. Tras una rápida investigación llevada adelante por el juez Narvarte y la fiscal Natalia Mercado, que incluyó allanamientos y el secuestro de elementos importantes para la causa, lograron la detención de los cuatro sospechosos. Tres durante la noche del viernes y uno hoy a la madrugada. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los supuestos asesinos son jóvenes y sus edades no superan los 23 años. Uno de ellos es Facundo Zaeta, el menor del grupo y al parecer quien mantenía un vínculo amoroso con Gutiérrez. Entre la víctima y sus victimarios ”había una relación sentimental muy profunda”, se limitó a decir el juez a la salida de la casa en la que hallaron los restos del ex secretario K. Según dijeron a este medio “era el novio”. Fue así que gracias a ese vínculo se ganaron su confianza, lo secuestraron para obtener un rédito económico y luego lo mataron. Al parecer, lo golpearon brutalmente para obtener información y como no lograron lo que pretendían -indicaron las fuentes-, “le habrían cortado el cuello”. Las heridas de arma blanca también fueron confirmadas por el magistrado luego de recorrer el lugar del hallazgo. El lugar en el que lo hallaron Al trascender el apellido Zaeta, se generó un fuerte impacto en El Calafate, una localidad de poco más de 25.000 habitantes. Es que según se supo, el joven pertenece a una tradicional y muy conocida familia en ese lugar. Facundo es nieto de Oscar Zaeta, de 71 años, el más tradicional escribano de la localidad, que incluso escrituró varias de las operaciones inmobiliarias en las que estuvo involucrada la familia Kirchner. El abuelo Zaeta delegó en su hija Andrea la dinastía inmobiliaria. La mujer es, además, la esposa de Daniel Fernández, dueño de una agencia inmobiliaria de El Calafate y líder de “los irrompibles”, un sector del “radicalismo K”. Es decir, por los datos que trascendieron, se trata de una familia acomodada. Sin embargo no es la primera vez que Facundo Zaeta está relacionado a un hecho policial. Por el momento es el único antecedente que se le conoce. Se trata de un episodio ocurrido el año pasado, en el que el joven fue detenido en la ciudad de Río Gallegos luego de un operativo policial en el que le encontraron droga y más de 20 mil pesos. El hecho ocurrió el 8 de octubre luego de una orden del Juzgado Federal de Río Gallegos, tras la cual efectivos de la Delegación de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo un procedimiento en la zona de la costanera de la capital provincial. Según detallan las crónicas de los medios locales de aquel entonces, Zaeta estaba a bordo de un VW Bora, ubicado sobre una dársena de estacionamiento. Estaba en compañía de otros tres individuos. Los efectivos de la fuerza federal encontraron 48 dosis de LSD y un envoltorio con unos pocos gramos de marihuana. Tras el hallazgo del cuerpo de Gutiérrez, se dieron a conocer en parte las identidades de los otros acusados. Se trata de un joven conocido como “Juanca” Monzón y un tercero de apellido Gómez, cuya familia también es una gran tradición dentro de El Calafate: su abuelo Oscar tenía una tradicional vidriería que fue virtualmente fundida por Martín, uno de sus hijos y padre del aparente homicida. Pero al parecer el dolor de cabeza para la familia Zaeta será doble. El cuarto acusado es el hermano de Facundo y cuyo nombre de pila aún no trascendió. Fue arrestado esta madrugada luego de que intentó escapar a bordo de una camioneta y cuando ya Facundo estaba bajo las órdenes del juez. Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, tenía en su poder elementos que pertenecerían al ex secretario asesinado. Las pruebas halladas y la confesión de los jóvenes los compromete altamente. Por lo pronto no trascendió quién fue el que se quebró y reveló el horror al que sometieron a la víctima. Lo que sí supo Infobae, tras consultar fuentes oficiales, es que fueron dos de los cuatro detenidos los que le confesaron al juez Narvarte dónde y cómo mataron a Gutiérrez. Y eso los complica a todos. < Prev Próximo >