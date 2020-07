Coronavirus en Argentina: confirmaron 2.590 nuevos casos y 44 muertes en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 44 muertes y 2.590 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 75.376 y las víctimas fatales suman 1.481. El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 44 muertes y 2.590 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 75.376 y las víctimas fatales suman 1.481. Del total de esos casos, 1.069 (1,4%) son importados, 26.548 (35,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 35.186 (46,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el reporte matutino se registraron 16 nuevas muertes. 10 hombres, 6 de 67, 76, 73, 82, 76 y 48 años, de la provincia de Buenos Aires; 3 de 73, 61 y 82 años, de la ciudad de Buenos Aires; uno de 72 años, de Neuquén; y 6 mujeres, 4 de 85, 56, 88 y 75 años, también de la provincia de Buenos Aires; dos de 97 y 90 años, de Capital Federal. En el reporte vespertino se comunicaron 28 nuevas muertes más. 10 hombres, 4 de 68, 85, 66 y 70 años, de la provincia de Buenos Aires; 3 de 82, 75 y 84 años, de la ciudad de Buenos Aires; dos de 63 y 64 años, de Chaco; uno de 76 años, de Santa Fe; y 18 mujeres, 12 de 60, 90, 92, 54, 88, 80, 83, 84, 74, 75, 85 y 76 años, de la provincia de Buenos Aires; 5 de 85, 94, 74, 83 y 71 años, de Capital Federal; y una de 33 años, de Chaco. De los nuevos 2.590 casos, 1.517 de la provincia de Buenos Aires, 899 de la ciudad de Buenos Aires, 53 de Chaco, 28 de Río Negro, 20 de Neuquén, 16 de Salta, 14 de Jujuy, 13 de Córdoba, 5 de Entre Ríos, 5 de Santa Fe, 5 de Catamarca, 5 de La Rioja, 4 de Tierra del Fuego, 4 de Mendoza, 1 de San Luis y 1 de Tucumán. Ayer fueron realizadas 8.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 390.382 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 8.603 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 250.545 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. A la fecha, el total de altas es de 25.930 personas. El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que “la posibilidad de avanzar en una mayor flexibilización de la cuarentena” a partir del 17 de julio depende de “hacer bien las cosas” y que las decisiones se tomarán “unos pocos días antes” de la fecha. “No somos tontos y también sabemos las dificultades y los sacrificios de los argentinos. Entendemos que hay que volver a la normalidad lo antes posible, pero sin la colaboración de la gente nada de esto sirve. Muchos países hicieron lo mismo y no tuvieron colaboración y no les fue bien”, sostuvo el ministro. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, encabezó este sábado el reporte diario que emite la autoridad sanitaria para dar cuenta de la situación epidemiológica. La funcionaria señaló que el 93% de las personas atendidas en unidades de cuidados críticos se encuentran en sanatorios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El índice que mide la cantidad de infectados detectados sobre los test realizados fue ayer del 38% promedio nacional, con una positividad de 41,7% en la Ciudad, 45% en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y 18,3% en el resto del país. “Ayer culminó la tercera etapa de estudios de anticuerpos de personas que circulan en medios de transporte público. Se realizaron 405 en la terminal de trenes de Once y hubo 11 positivos. Si lo comparamos con abril y mayo cuando se realizaron 2.610 test con 10 positivos, lo que daba un 2,5% de positividad, vemos que hoy se quintuplicó desde el otro testeo”, indicó Vizzotti. La funcionaria confirmó que este sábado un contingente de médicos viajó a Chaco, con dos expertos asistentes del ministerio de Salud y del Presidente para ver el avance del trabajo de epidemiología y el control de los casos de COVID-19. En el mundo se contagiaron 11.099.645 personas por coronavirus Del total, 525.554 pacientes fallecieron y 5.896.379 lograron recuperarse. < Prev Próximo >