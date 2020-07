Un diputado de Juntos por el Cambio dio una entrevista en calzoncillos y no lo perdonaron

Tweet Se trata de Pablo Torello, diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, quien brindaba una nota en vivo desde su casa sin percatarse de un detalle. Más tarde, hasta él bromeó con la situación. Se trata de Pablo Torello, diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, quien brindaba una nota en vivo desde su casa sin percatarse de un detalle. Más tarde, hasta él bromeó con la situación. Los peligros del teletrabajo y las videoconferencias en épocas de pandemia de coronavirus están a la orden del día. Basta con ver lo que le sucedió a Pablo Torello, diputado por la provincia de Buenos Aires, quien dio una entrevista desde su casa y no se percató de que la cámara lo estaba dejando "en evidencia". El diputado de Juntos por el Cambio brindaba una nota a Bragado TV, canal local de la ciudad de la que es oriundo, cuando un movimiento de la cámara que lo apuntaba lo "traicionó" y terminó mostrando que, mientras daba la entrevista, Torello no llevaba pantalones y se encontraba en ropa interior. Lógicamente, como suele suceder, las redes sociales no lo perdonaron e inmediatamente comenzaron a circular todo tipo de bromas y memes al respecto. Sin embargo, Torello, lejos de ofuscarse, se tomó la situación con humor y hasta publicó él mismo su propio meme para explicar lo sucedido. "Cosas que pasan cuando uno está en casa. Es bueno en medio de tanta angustia poder sonreír con un blooper. Cuídense todos", escribió el diputado en su cuenta personal de Twitter. Cosas que pasan cuando uno está en casa. Es bueno en medio de tanta angustia poder sonreír con un blooper. Cuídense todos pic.twitter.com/vfyibs5Wu7 — Pablo Torello (@Pablo_Torello) July 2, 2020 Próximo >