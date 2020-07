Coronavirus en la Argentina: confirmaron nueve muertes y el total de fallecidos asciende a 1490

Tweet Así lo informó el Ministerio de Salud en su parte matutino. La tasa de letalidad del virus es del 2% y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 51% a nivel nacional Así lo informó el Ministerio de Salud en su parte matutino. La tasa de letalidad del virus es del 2% y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 51% a nivel nacional El Ministerio de Salud de la Nación informó en su reporte diario de todas las mañanas nueve muertes por coronavirus y, con esta actualización, el total de fallecidos por la pandemia en la Argentina llegó a 1490. En el reporte número 225, además, señalaron que el índice de letalidad del virus es del 2% con una edad promedio de 75 años entre las víctimas fatales. Las muertes del último día corresponden a seis hombres, cuatro de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires de 69, 77 y 81 años (uno sin dato de edad), otro de 87 años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro de 70 años residente en la provincia de Neuquén, junto a tres mujeres: dos de 80 y 88 años residentes en la provincia de Buenos Aires, y una de 67 años, residente en la provincia de Neuquén. En las últimas 24 horas, 2590 personas fueron diagnosticadas con COVID-19, 93% de ellas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llevando el número total de casos confirmados en Argentina a 75.376, entre los cuales el 50,6% son hombres. La tasa de incidencia es de 166 casos cada 100 mil habitantes, con una edad promedio de 36 años y el 7,7% son trabajadores de la salud. Dentro de esa estadística, además, 1.069 (1,4%) casos son importados, 26.548 (35,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 35.186 (46,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. A la fecha, además, el número de pacientes recuperados es de 27.597 recuperados (1597 solo en el día de ayer), lo cual corresponde al 36% del total de casos. La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti Con la confirmación del primer caso de coronavirus en la provincia de Catamarca ya no se registran provincias sin casos, aunque San Juan y Santa Cruz no registran nuevos contagios en los últimos 14 días, según apuntó el doctor Alejandro Costa, el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud. Por otro lado, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó que hay 658 personas con diagnóstico confirmado de coronavirus internadas en Unidades de Terapia Intensiva. El porcentaje de ocupación de esas camas es 51% a nivel nacional y 57,7% en el AMBA. La doctora Vizzotti señaló además que en el día de ayer tanto ella como los infectólogos Gustavo Lopardo y Javier Farina, que integran el comité de expertos que asesora al presidente, viajaron a la provincia de Chaco (una de las áreas con circulación comunitara del virus además del AMBA, la ciudad de Neuquén y dos ciudades de Río Negro). “Volvemos a recordar la inmensa importancia en relación a la diferencia de las situación epidemiológica que tenemos en todo el país”, expresó la secretaria. “En las áreas donde tenemos aislamiento social, preventivo y obligatorio tenemos que redoblar el esfuerzo para minimizar la circulación de las personas. Tenemos que realizar solamente las actividades esenciales para las que tenemos autorización y regresar a casa. Evitar el contacto con otras personas y evitar las reuniones que no están autorizadas”. Además, recordó que aún en la realización de actividades autorizadas “un descuido puede generar un riesgo de infección”. “Acciones que son habituales e inclusive reflejas y automáticas en nosotros pueden generar un riesgo, como tomar mate, compartir un vaso, estar muy cerca sin tapabocas y generar cualquier acción en relación a tocar superficies y tocarnos la cara”, agregó. Próximo >