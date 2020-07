Mariana Zuvic: “Fabián Gutiérrez era quien más padeció y perjudicó a Cristina Kirchner”

Tweet La diputada de la Coalición Cívica, una de las principales dirigentes que firmó el comunicado de Juntos por el Cambio tras la muerte del ex secretario de la vicepresidente, cuestionó la investigación en torno al crimen La diputada de la Coalición Cívica, una de las principales dirigentes que firmó el comunicado de Juntos por el Cambio tras la muerte del ex secretario de la vicepresidente, cuestionó la investigación en torno al crimen Además de firmar la carta en la que Juntos por el Cambio advirtió que “el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez” reviste “la mayor gravedad institucional”, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic aseguró que el ex secretario de Cristina Kirchner era “quien más la padeció y la perjudicó”. A través de una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, la dirigente opositora recordó que el ex funcionario fue uno de los arrepentidos que declaró en contra de la actual vicepresidenta en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas y criticó el accionar de la Justicia en torno a su asesinato. “Durante años denunciamos a la banda que secuestraba, extorsionaba a los valijeros y robaban en sus domicilios. Esa banda opera bajo el amparo del poder”, aseguró Zuvic en una de las publicaciones. Además, la diputada consideró que el juez Carlos Narvarte, que lleva adelante el caso por la muerte de Gutiérrez, y “la ‘fiscal’ sobrina de Cristina Kirchner (sic)”, en referencia a Natalia Mercado, como así también “parte de la policía y el Intendente (de El Calafate, Javier Belloni) son la misma banda que encubrió y garantizó impunidad”. “Fabián era quien más los conoció, quien más sabía. Quien más la padeció, quien más confesó y la perjudicó”, aseguró Zuvic, referente de la Coalición Cívica y una de las personas que siguió más de cerca las causas de corrupción contra el matrimonio Kirchner. La dirigente también fue quien recientemente firmó, junto a su compañero de banca Maximiliano Ferraro y las autoridades del PRO, Patricia Bullrich y Federico Angelini, y de la UCR, Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén, el comunicado de Juntos por el Cambio en el que cuestionaron la investigación por la muerte del ex funcionario. “Pedimos que, por la posible conexión de su muerte con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la justicia federal. Y que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso. La justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato”, planteaba el texto difundido este sábado, algunas horas después del hallazgo del cuerpo. Entre otras cosas, el bloque opositor solicitó que, “dada la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país”. El juez que investiga el crimen del empresario reveló este sábado que el cuerpo de la víctima fue encontrado enterrado y envuelto en una sábana en la vivienda de uno de los cuatro sospechosos detenidos y que presentaba golpes en la cabeza y lesiones de arma blanca en el cuello. Carlos Narvarte indicó además que una de las hipótesis que se manejan es la de un crimen vinculado a un robo y descartó por el momento que se trate de un crimen político. “Yo no tengo el móvil político dentro de las hipótesis que estoy trabajando”, dijo el magistrado en declaraciones al canal A24, en las que también aseguró que aún aguarda distintos peritajes “importantes para la causa”, como por ejemplo a los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la pesquisa. Entre ellos se encuentra el de la víctima y los de cuatro detenidos, uno de los cuales es Facundo Zaeta, un joven de 19 años que mantenía una relación sentimental con el ex funcionario. Próximo >