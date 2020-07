“Crimen pasional” o “desavenencia”, las hipótesis

Tweet El juez de Instrucción provincial de Santa Cruza Carlos Narvarte, que trabaja en la causa del asesinato de Gutiérez, mencionó hoy que como hipótesis maneja la posibilidad de un crimen pasional o una “desavenencia”. El juez de Instrucción provincial de Santa Cruza Carlos Narvarte, que trabaja en la causa del asesinato de Gutiérez, mencionó hoy que como hipótesis maneja la posibilidad de un crimen pasional o una “desavenencia”. El juez dijo que estaba trabajando en el móvil. La premisa de un crimen pasional no se descarta pero no la confirmó, aunque agregó que “había una amistad más profunda entre uno de los detenidos y Gutiérrez”. “Hemos logrado encontrar el cuerpo a instancias de una declaración indagatoria y con el trabajo de Criminalística”, informó en la puerta de la cabaña ubicada en Jorge Newbery al 200, en el barrio del aeropuerto viejo de El Calafate. El exsecretario de Cristina Kirchner estaba enterrado fuera de la vivienda, vestido y envuelto en una sábana. No estaba maniatado. Presentaba un golpe en la cabeza. De acuerdo a lo detallado por el juez, habría llegado muerto a este lugar: “el hecho ocurrió en la vivienda de él, fue trasladado en su camioneta hacia este lugar”, indicó en declaraciones a la prensa. La cabaña es la vivienda de uno de los detenidos; allí encontraron un televisor y un equipo de música que pertenecían a Gutiérrez y le fueron robados. El juez dijo que estaba trabajando en el móvil. La premisa de un crimen pasional no se descarta pero no la confirmó, aunque agregó que “había una amistad más profunda entre uno de los detenidos y Gutiérrez”. “El móvil lo estoy trabajando con todos los indicios que vamos a recoger”, sostuvo. Puede ser “de un tema pasional a una desavenencia de una relación”. Al momento hay cuatro detenidos pero podría haber más. Narvarte no tuvo en cuenta el pasado del empresario como exsecretario de Cristina Kirchner e investigó el “hecho puntual de una persona desaparecida”. Un “caso inédito por la edad de las personas que han participado o presuntamente, muy llamativo”. No se encontraron armas de fuego y cuando habló Narvarte llegaban al lugar los médicos que harían la autopsia. El juez tomó sólo una declaración indagatoria. “Hay una persona que tomó una decisión y otras colaboraron”, concluyó. Vía: DIB < Prev Próximo >