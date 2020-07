Con menos gente, pero la misma convicción: Justicia para Bautista

Tweet "Así tenga que marcha solo, con un bombo, voy a seguir marchando. Entiendo que la gente no haya venido como otras veces. Cada cual tiene sus cosas, su vida, y es lógico que así sea. Nada para reprocharles. Al contrario, nos sentimos muy acompañados", dijo Emiliano Gómez, unos de los tíos de Bautista, al iniciar una nueva marcha pidiendo justicia por su sobrino. "Así tenga que marcha solo, con un bombo, voy a seguir marchando. Entiendo que la gente no haya venido como otras veces. Cada cual tiene sus cosas, su vida, y es lógico que así sea. Nada para reprocharles. Al contrario, nos sentimos muy acompañados", dijo Emiliano Gómez, unos de los tíos de Bautista, al iniciar una nueva marcha pidiendo justicia por su sobrino. La marcha de este domingo contó claramente con menos participantes. Pero el reclamo es el mismo. Y no cesa: «Nosotros queremos que al menos esta persona (por Román) espere el juicio detenida. Y que en el juicio que sea lo que el juez diga. Acataremos lo que él decida», sostuvo Emiliano. Bautista Gómez (9) falleció luego de agonizar un par de días en el Hospital tras ser atropellado por una moto que conducía Elías Román (18). Este fue detenido pero liberado poco después por la Jueza de Garantías Anastasia Marqués, quien consideró la falta de crédito a distintas cuestiones enunciadas en la causa. También planteó que la carátula sea Homicidio Culposo, sin agravantes. Para los próximos días se aguardan nuevas pericias para sumar a las realizadas el viernes. También se espera el aporte de nuevos testigos. Vía: Actualidad Próximo >