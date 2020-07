Tweet En Master FM 102.1 de América hablamos con Meno Fernández, la voz de Los Rancheros, la banda de pop rock nacional que este 2020 cumple 30 años de vida . La historía contada en primera persona en una nota imperdible. En una charla amena con el periodista Ricardo Novo, el cantante de Los Rancheros comenzó la nota hablando sobre una de las frases del tema "Casualidad" que dice "cuando el amor se termina el mundo que te dí se vuelve contra tí" - "Es una frase muy mágica que escribi un día en forma inconciente, pero sin dudas tiene una profundidad muy grande porque tanto en la vida como en el añor pareciera que todo lo que uno da, se termina y retrocede y se pone todo encima, al hombro". Meno contó lo que lo une al rivadaviense Alfo Urrutia "Es una persona que trabaja con nosotros hace más de 10 años, no solamente presentando su música sino que es nuestro sonidista, es increíble, para nosotros es una persona muy importante". HACE 30 AÑOS ATRÁS "Estabamos tocando en los bares, eramos muy pibes y habíamos encontrado la personalidad con un sonido que andaba dando vueltas por Buenos Aires y un día en un concierto aparece Andrés Calamaro, que nos ve tocar y va a camarines a decirnos -che me encanta este banda y me gustaría producirla, les podría hacer gamba en Sony Music para que puedan grabar- fue así como aparecimos un día en un estudio de grabación, salió nuestro primer trabajo que se llama Los Rancheros y empezamos a ser como una especie de niños mimados del rock porteño, tocabamos en todos los bares, nos venían a ver Davida Lebón, Calamaro, todos los artistas que andaban dando vueltas nos venían a acompañar porque eramos como lo distinto. Veníamos a proponer las canciones más clásicas, de la gente, más acústicas, con melodías distintas. Era como un retorno a la primera etapa del rock, un retorno a Almendra, Los Gatos, algunas cosas de Seru Giran, volvíamos a las guitarras acústicas, a las voces y eso llamo la atención en ese momento". UN ANTES Y UN DESPUÉS DE CASUALIDAD "Recien en el segundo trabajo - Terra Bendita - aparece Casualidad que realmente nos hace populares en toda Argentina. Esa canción empezó a invadir los medios, se convirtió en N°1 y nos dio la posibilidad de grabar un tercer disco - Ni por todo el oro del mundo - que trae canciones como - Mujer - El Che y los Rolling Stone - Madrid - que ya nos popularizo a nivel latinaomericano con un movimiento que no se detuvo hasta el día de hoy" recuerda el vocalista ANDRES CALAMARO Solo nombrar a este "procer" del rock argento hace que Meno exprese su agradecimiento"Para nosotros que estabamos arriba de un escenario y ver que enfrente nuestro estaba sentado Andrés Calamaro tomándose un birra er a pensar - que pasó acá ? - era muy fuerte porque en ese momento Calamaro ya era Calamaro, el había producido discos de Los Enanitos Verdes, de los Fabulosos Cadillacs etc. para nosotros era muy fuerte y realmenrte fue un espaldarazo muy importante". Fernández contó en la nota por Master FM que la gente les recuerda permanentemente haber conocido al amor de su vida con tema de ellos sonando de fondo "nos han llegado a ofrecer ser padrinos de algún niño que nació fruto de una relación que comenzó así pero por respeto no hemos aceptado. Permanentemente nos sucede este tipo de cosas y es muy reconfortante". LOS OTROS ÉXITOS: EL CHE Y LOS ROLLING STONE Y MUJER "Ahí comenzamos a salir al exterior" cuenta el cantante agregando que"en ese momento estaba muy de moda en toda latinoamerica esos dos temas. En Perú (Lima) cantan nuestras canciones en los colegios. Ahí empezó la verdadera historía de los Rancheros" "Tuvimos la oportunidad de tocar con artistas de toda talla, con Sting (The Police) con James Taylor, con Marc Anthony, de gira con Marco Antonio Solís y muchos más. Porque esto lo tratamos de hacer permanentemente. Ahora en el último trabajo que se llama -Una Carretera (un EP con cuatro temas) compartimos con el grupo Mandingo de México que es uno de los más importantes de la movida cachaquera". LOS 30 AÑOS DE VIDA DE LA BANDA "Estabamos en una gira que era los festejos de los 30 años de vida del grupo sumado a la presentación de los nuevos temas y de pronto nos encuentra esta cuarentena que nos frenó. Tratamos de sobrellevar el momento con movidas locales, desde casa, componiendo mucho, con amigos de cualquier lado del país que me proponen hacer una canción. Hicimos algo con distintos artistas como con Facundo Toro con quien grabamos Mujer. Con Alfito (Urrutia) hicimos Clara y así vamos un poco encarcelados pero trabajando mucho". LA CUARENTENA En el aire de Master FM 102.1, Meno manifiesta "La idea es no bajar los brazos, de saber que esto va a terminar. Uno es músico y debe seguir haciendo música, uno no deja de ser lo que es por más que te encarcelen, o porque estés en otro país. Seguís haciendo lo tuyo, a veces tocas para mucha gente y hoy estará tocando solo en el living de tu casa o debajo de un árbol y es lo mismo, tus sensaciones y amor a la música es la misma". COMO SE ENCUENTRAN CON ALFO URRUTIA "Vino a hacer una suplencia de un sonidista nuestro, cuando llegó nos cayó como si lo hubieramos conocido de toda la vida y nos sentimos tan comodos con él como operador de sonido y como persona que lo que era en un principio un par de shows de suplencia terminó siendo un amistad que perdura hasta el día de hoy y al otro sonidista le serrucho el piso (risas), quedó con nosotros y es parte nuestra, es sonidista, músico, amigo es un integrante más del grupo" Refiriendose al músico de América, Meno lo describe "Es un tipo muy creativo, tiene muy buena onda, muy buenas canciones, sabe producir muy bien y para nosotros se convirtió en uno más del grupo. En el tema -Ni una muerte más - Alfo la produjo en su totalidad, tocó teclados, hizo voces y eso suma mucho porque nos potencia".