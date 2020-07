Comunicado de prensa de la Comisión de DDHH. de Trenque Lauquen: Que aparezca Facundo

Tweet Adherimos al reclamo de la familia del joven Facundo Castro (22 años), que el jueves 2 de julio denunció su desaparición forzada. Esta presentación fue acompañada por los Organismos de DDHH de Bahía Blanca, la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. Esta presentación fue acompañada por los Organismos de DDHH de Bahía Blanca, la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. El 30 de abril Facundo Castro salió de la casa de su madre, en Pedro Luro, rumbo a Bahía Blanca (a 125 kilómetros de distancia). Iba a dedo, buscando ver a su ex novia. Hay constancias de que fue detenido en un retén policial (a 30 kilómetros de Pedro Luro), donde se comprobó que no contaba con el certificado para circular, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde ese día, hace ya más de 2 meses, nada más se supo de él. Desde la Policía Bonaerense se plantea que, una vez hecha la infracción, a Facundo le permitieron seguir hacia Bahía Blanca. Sin embargo, las declaraciones de los policías intervinientes y de algunos testigos que dijeron haber visto al joven, están, según el abogado de la familia denunciante (Luciano Peretto), "plagadas de contradicciones", por lo cual pidieron el apartamiento de la fuerza de seguridad de la investigación. Cristina Castro, madre de Facundo, expresó: "Acá la gente no se pierde. Somos un pueblo y nos conocemos todos. La única certeza que tenemos es que los últimos que lo vieron son los policías". Hay tres testigos (que se acercaron a la familia Castro recién a fines de junio), que nunca fueron citados por la Policía a pesar de haberse presentado a declarar, y que aseguran haber visto a Facundo subido a un patrullero a unos 3 kilómetros del retén policial. Ante tantas dudas cabe exigir, como la familia y los Organismos de DDHH antes nombrados: ¡INMEDIATA APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO CASTRO! COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 4 de julio de 2020. Próximo >