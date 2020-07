Coronavirus: Tres nuevos casos en Junín

Tweet "Se trata de un hombre de 34 años, una mujer de 35 años, y un niño de 1 año, todos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran internados y aislados en una clínica privada de nuestra ciudad", informó el municipio. "Se trata de un hombre de 34 años, una mujer de 35 años, y un niño de 1 año, todos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran internados y aislados en una clínica privada de nuestra ciudad", informó el municipio. La Municipalidad de Junín informó informó hace instantes que este domingo tres personas "consideradas no residentes en nuestra ciudad" resultaron positivas de COVID-19. "Se trata de un hombre de 34 años, una mujer de 35 años, y un niño de 1 año, todos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran internados y aislados en una clínica privada de nuestra ciudad", dijeron desde la oficina de prensa municipal. Y agregaron que "a raíz de este hecho se realizará el aislamiento y seguimiento de 9 contactos de la localidad de Tiburcio considerados estrechos". "Estos nuevos tres casos, al ser no residentes, no afectan el pase a fase 5, sin embargo, quedará sujeto a la confirmación de nuevos casos positivos de personas residentes por contacto estrecho", conluyeron las autoridades. De esta forma, hasta el domingo 5 de julio en Junín hay: Casos confirmados: 0 Casos confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 5 Casos recuperados: 5 Casos recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 1 Próximo >