Nuestro hospital, el Hospital de Todos...

Por Ricardo Novo* Se dice que no valoramos lo que tenemos hasta que una circunstancia particular te lleva a vivir una experiencia determinada y que tiene que ver con eso que vemos todos los días pero que no lo visualizamos como tal... Quizás esto es lo que me sucedió con mi estadía en el Hospital Municipal de Rivadavia donde fui operado la semana anterior y donde me hicieron sentir que todo lo que uno escucha y recibe en cuanto a la atención y la calidad humana del lugar se queda corto. Quizás y como en todos los servicios donde el equipamiento y la tecnología ocupa un lugar importante, nos falte algo en cuanto a eso, pero de lo que estoy seguro es que nos sobra material humano como para hacer de nuestro hospital un lugar único, con una atención diferente y siempre al lado del paciente. Hace ya mucho años que el Hospital Municipal de Rivadavia es el único efector de salud que tenemos en la ciudad y el Distrito y recibe diariamente muchos pacientes con distintas patologías, donde a cada uno se lo atiende con una sonrisa, con palabras que lo contienen, con explicaciones sobre su problema de salud que llevan tranquilidad en cuanto a la situación que esta viviendo, que ayudan a sortear un situación para la cual una persona no esta preparada. En mi caso creame que fue así. Los rivadavienses tenemos a los largo de nuestra vida una línea de tiempo paralela con el Hospital Municipal donde por alguna circunancia hemos pasado en algún momento. Hay de los lindos e inolvidables como el nacimiento de un hijo y de aquellos no tan lindos como una enfermedad u operación pero lo que vincula a todos ellos y se reitara en cada situación es la gran atención que llevan adelante médicos, enfermeras y todo el personal que se desempeña en el nosocomio. Quedan cortas las palabras para describir esto que vemos todos los días y que no valoramos ciertamente quizás por no necesitarlo, quedan cortas las palabras para dimensionar una institución que crece día a día y que se reinventa a cada momento buscando simplemente mejorar en la atención a los pacientes, con profesionales que se preparan y suman conocimientos con cada experiencia. Apoyemos, valoremos y destaquemos algo tan nuestro como el Hospital Municipal porque en cada momento importante de nuestras vidas será este el lugar que nos contendrá sin distinciones de cualquier tipo. *Director de Master News