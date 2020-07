Por la prohibición del turismo, los industriales pidemn anular el feriado puente del 9 de julio

Tweet El reclamo le llegó al Ministerio de Trabajo y nació de las uniones industriales del interior del país y de la Copal. La medida está en estudio en Legal y Técnica. El reclamo le llegó al Ministerio de Trabajo y nació de las uniones industriales del interior del país y de la Copal. La medida está en estudio en Legal y Técnica. Los industriales del interior del país están a la espera de una resolución del Gobierno nacional mientras comienzan a reorganizar la producción en la salida de la cuarentena. La decisión que esperan, y que está en estudio en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, es que se desactive el feriado puente del próximo 9 de Julio, Día de la Independencia, que cae jueves y por calendario establecido en 2019 implica que además del jueves toma el viernes con el fin de incentivar el turismo. El pedido llegó al escritorio del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, en formato de carta con la firma de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y el argumento que esgrimen los industriales parece irrefutable: sin turismo autorizado, consecuencia de la pandemia y la cuarentena, es innecesario tener un feriado extra large para incentivar una actividad que no está operando. La explicación de los industriales es que recién están retomando la actividad y que no hay margen para frenar un día más. “El costo de frenar y arrancar, para volver a frenar y volver a arrancar, es muy alto y no se justifica el feriado”, señaló un industrial a Infobae. El turismo sigue sin estar autorizado Una explicación diferente es la que presenta la Copal. Teniendo en cuenta que la industria alimenticia nunca dejó de trabajar ya que se mantuvo bajo el paraguas de servicio esencial, su problema no es parar y volver a arrancar sino la posibilidad de tener desabastecimiento de insumos. La organización empresaria que nuclea y representa a casi la totalidad de los sectores que conforman la industria de alimentos y bebidas de la Argentina, unas 2.200 empresas repartidas por todo el país, le hicieron saber al ministro Moroni que los feriados largos se complica el abastecimiento en las locales alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los pedidos de los industriales y de las alimenticias llegan en un momento en donde también los sectores están discutiendo la pérdida de parte de los ATP y la posibilidad de obtener ayuda a la hora de pagar el aguinaldo. Días atrás, el presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, volvió a hacer referencia al pago del aguinaldo y la intención del sector privado de pagar en cuotas. “Solo un cuarto de las empresas pueda cumplir en tiempo y forma”. Esto quedó claro, ya que con el plazo vencido, en muchas industrias y zonas del país no se depositó el pasado 30 de junio la totalidad del medio aguinaldo. En muchas alimenticias no se pagó la totalidad del aguinaldo El 78,8% de los comercios y el 46 por ciento de las industrias no pudieron pagarlo en tiempo y forma, según la Cámara de Comercio (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Los empresarios vienen solicitando una ayuda al Estado nacional para pagar el aguinaldo y esa ayuda tiene dos líneas. Una monetaria o, como dijo un empresario, de contención. Por un lado le están pidiendo al Gobierno que haga un aporte para poder solventar los pagos. A la vez, por otro lado más político, piden que se contengan los reclamos de las organizaciones sindicales. Desde la CGT ya habían anunciando que no iban a avalar un pago en cuotas del aguinaldo, que el esfuerzo que hacían los asalariados era el de cobrar menos en los plazos en donde las industrias estuvieran cerradas. Pero, a pesar de eso, y de que la realidad muestra que no todos están cobrando el sueldo anual complementario en tiempo y forma, los sindicalistas aún no están haciendo ninguna medida de fuerza y decidieron entablar conversaciones con los empresarios para encontrar una solución en el corto plazo. (Infobae) Próximo >