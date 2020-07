El pueblo de Fortín se volvió a manifestar y Reynoso escucho a los vecinos

Tweet Este lunes por la tarde con una convocatoria que superó en número a las dos anteriores los vecinos de Fortín Olavarría volvieron a la Plaza San Martín para manifestarse pidiendo justicia y conocer a los responsables del abuso sexual agravado que sufrió una niña de 11 años de edad. El Intendente Municipal de Rivadavia estuvo allí y habló con los manifestantes. Este lunes por la tarde con una convocatoria que superó en número a las dos anteriores los vecinos de Fortín Olavarría volvieron a la Plaza San Martín para manifestarse pidiendo justicia y conocer a los responsables del abuso sexual agravado que sufrió una niña de 11 años de edad. Reynoso en su alocución les comentó a los vecinos de que forma trabaja el municipio conteniendo socialmente al pueblo y como es el accionar de los funcionarios que tienen que ver con el área de Desarrollo Social. Escuchando de parte de los vecinos el pedido para que la localidad tenga una asistente social que resida en el pueblo y no que tenga que venir una profesional desde América. El Intendente respondió que hoy la situación no puede darse de esta manera porque no se cuenta con recursos humanos para hacerlo. Los vecinos le plantearon a Reynoso sobre la situación que determino que esas familias (que llegaron a la comunidad hace algunos años) se instalen en esos terrenos y preguntaron a quien pertenecen. El mandatario comunal respondió "Esas tierras tienen desde hace decadas un situación complicada en cuanto a lo dominial". Javier Reynoso dijo muy firme en sus palabras "No le escapo a ninguna responsabilidad" cuando lo consultaron sobre las responsabilidades políticas de lo sucedido y habló de que "en este caso fallaron las alertas que en otros casos si se dan y se puede actuar a tiempo". "Sabemos de las problemáticas sociales de la comunidad y trabajamos en poder realizar un entrecruzamiento de datos que abarquen a todas ellas para así poder tener un mejor manejo de estas cuestiones" dijo el funcionario. Próximo >