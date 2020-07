Coronavirus en la Argentina: confirmaron 20 muertes nuevas, récord para los partes matutinos

Tweet Once personas eran residentes de la Ciudad de Buenos Aires, 8 de la provincia de Buenos Aires y una de Río Negro Once personas eran residentes de la Ciudad de Buenos Aires, 8 de la provincia de Buenos Aires y una de Río Negro El Ministerio de Salud informó que se registraron 20 muertes nuevas por coronavirus en la Argentina con respecto al último parte oficial, difundido el lunes a la noche. La cifra es récord para los reportes matutinos que suele difundir el gobierno nacional y mantiene una tendencia que se inició ayer, cuando se constataron 75 muertes en 24 horas, el número más alto de víctimas fatales en el país desde el inicio de la pandemia. Las muertes se concentran casi en su totalidad en el Área Metropolitana: once personas residían en la Ciudad de Buenos Aires y ocho en la provincia de Buenos Aires. La víctima restante es una mujer de 75 años oriunda de la provincia de Río Negro. El total de personas fallecidas desde la llegada del virus a la Argentina es de 1.602. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que la ocupación de camas de terapia intensiva continúa en aumento, principalmente en el AMBA, donde llegó a 58,8 por ciento. Por eso, solicitó especialmente: “En estos días, entre 1° y el 17 de julio, en los lugares donde hay aislamiento social obligatorio y restricciones en la circulación, es clave que podamos hacer el máximo esfuerzo para cumplir estas recomendaciones y salir solamente para actividades autoridades”. Ayer se confirmaron 2.632 nuevos contagios, la mayoría en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su gobernador, Axel Kicillof, planteó que la tasa de incidencia es mayor en Capital Federal cuando se analiza la cantidad de positivas cada 100 mil habitantes. Sus dichos parecieron estar dirigidos a desalentar las aperturas que promueve Horacio Rodríguez Larreta para el 18 de julio. Si bien no lo ha expresado en público, el jefe de Gobierno trabaja en un plan para comenzar a habilitar nuevas actividades gradualmente una vez que termine esta etapa de cuarentena estricta. Este martes, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, reforzó la presión sobre el gobierno porteño: dijo que una apertura en el AMBA podría provocar graves consecuencias en otros distritos como Córdoba y Rosario, que se encuentran en fases con menos restricciones. Los números del parte matutino del 7 de julio - El total de casos confirmados en Argentina es de 80.447 (49,5% mujeres y 50,5% hombres). Respecto a los confirmados, 1.073 (1,3%) son importados, 27.991 (34,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 38.006 (47,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. - Desde el último reporte emitido, se registraron 20 nuevas muertes. 11 hombres, 3 de 81, 80, y 74 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 de 64, 86, 40, 75, 90, 52, 100 y 61 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 8 mujeres, 4 de 83, 85, 29 y 77 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de 97, 90 y 77 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 75 años, residente en la provincia de Río Negro; y una persona de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires, sin dato de sexo reportado. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.602. - A la fecha, el total de altas es de 30.095 personas. - Ayer fueron realizadas 8.487 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 414.697 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 9.139 muestras por millón de habitantes. - El número de casos descartados hasta ayer es de 263.156 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). - Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. Monitoreo de internados y camas UTI - Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 676 - Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: -Nación: 51,6% -AMBA: 58,8% Próximo >