La advertencia del gobierno bonaerense sobre la cuarentena: “Si liberamos mucho el AMBA, estallan Rosario y Córdoba”

Tweet El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertó sobre el impacto que puede tener la liberación de las restricciones: “El 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son gente que pasaron por el área metropolitana" El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, alertó sobre el impacto que puede tener la liberación de las restricciones: “El 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son gente que pasaron por el área metropolitana" Crecen las diferencias entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad por el manejo de las medidas para afrontar los efectos de la pandemia por coronavirus. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, advirtió que “si liberamos mucho el AMBA, te estalla Rosario, te estalla Córdoba. De eso no hay duda”. El funcionario bonaerense reiterar que lo ideal es mantener una estrategia consensuada con las autoridades porteñas. Sin embargo, advirtió sobre desandar las medidas restrictivas de la cuarentena y recordó que la gran mayoría de los casos que aparecen en el interior del país es gente que pasó por el área metropolitana. “El 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son gente que pasa por el AMBA. Si liberalizás eso, son millones de personas que van a interactuar con gente que en algún momento termina en Entre Ríos, Rosario, Córdoba”, sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Con Vos. Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense Gollán reiteró que el COVID se contagian y se ven epidemiológicamente como una mancha de aceite, que empiezan en un punto donde hubo mayor ingreso externo y se va corriendo hacia la periferia. “La tasa de letalidad en Buenos Aires es de 1,75, mientas que en la Ciudad de Buenos Aires es de 1.93. Hay días que tenés números muy bajos y otros que salta pero la tasa de letalidad venía bien. Esto hay que verlo como una sola entidad: el AMBA”, señaló el ministro respecto a los 75 muertos confirmados en el día de ayer. En este sentido, el funcionario señaló que “queda un 40% de disponibilidad de camas de terapia intensiva, pero para esta época del año no sólo entra COVID”, y reconoció que “no tenemos el soporte de salud privada de la Ciudad” porque en el GBA “el 40% no tiene obra social o prepaga”. En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación informó este martes a la mañana que se registraron 20 nuevas muertes y el total de fallecidos aumentó a 1.602; y que el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas en el AMBA se elevó a 58,8%, y a nivel nacional se mantiene en torno al 50 por ciento. Próximo >