A nivel nacional la demanda de seguros de vida creció un 30 % en el inicio de esta cuarentena

La pandemia de coronavirus generó desde fines de marzo en la Argentina un incremento de 30% de la demanda por seguros de vida, pero también el surgimiento de nuevas coberturas por parte de las compañías. La pandemia de coronavirus generó desde fines de marzo en la Argentina un incremento de 30% de la demanda por seguros de vida, pero también el surgimiento de nuevas coberturas por parte de las compañías. De acuerdo con un relevamiento realizado por Télam con varias de las aseguradoras y la cámara que las nuclea, en estos más de cien días de aislamiento, social, preventivo y obligatorio, "no hubo caídas en las pólizas ni incrementos en la morosidad". "Hacia el comienzo del aislamiento, y durante el bimestre que le siguió, pudimos observar como día tras día crecía el interés en los productos que nuestro mercado ofrece y consecuentemente también crecieron las ventas en un 30%", destacó el vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro (Avira), Fabián Hilsenrat. Señaló que "más recientemente, las nuevas ventas comenzaron a mezclarse con los mejoramientos de las coberturas ya existentes", y precisó que "se trata de un público que conoce el producto, confía en su compañía y que creyó conveniente, dadas las circunstancias, revisar su nivel de cobertura incrementando el monto de su póliza". "Y nuevas coberturas acompañaron este proceso: para autónomos con reconocimiento de lucro cesante por internación, pólizas para empresas por enfermedad o fallecimiento de sus trabajadores, seguros colectivos especiales para trabajadores de la salud, entre otras", remarcó Hilsenrat. Afirmó que "a pesar de la situación económica, no se observaron en promedio mayores caídas de pólizas ni incrementos extraordinarios en la morosidad". "Esto nos permite suponer que nuestros asegurados comprenden la importancia de mantener sus pólizas vigentes como garantía de tranquilidad para ellos y sus familias", concluyó el vice de Avira. Por su parte, el presidente de Prudential, Mauricio Zanatta, indicó que "todos los seguros de vida que comercializamos, tanto los individuales como los colectivos, cubren fallecimiento a causa de una pandemia, como Covid-19". Señalo que "el contexto actual pone aún más en relieve la importancia de contar con un seguro de vida", y subrayó que "es una herramienta financiera que permite atravesar sin sobresaltos una situación que, de otra manera, generaría inconvenientes importantes en el núcleo de una familia". Remarcó que "por lo general, el conocimiento que existe acerca de los seguros de vida es relativamente bajo en comparación con las enormes ventajas que representan", y puso de relieve que éstos "representan menos del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en la Argentina, una cifra baja mismo en comparación con países vecinos, como Brasil o Chile". En tanto, la gerente general de Instituto Asegurador Mercantil, María Luz Gómez, remarcó que "se lanzaron dos seguros específicos para afrontar esta pandemia, que cubren accidentes personales para servicios de entrega a domicilio y para personal de la salud". En el caso de las entregas a domicilio, explicó que "el objetivo es convocar a cada uno, antes que nada, a cuidar su vida, cumpliendo con las medidas de seguridad en el tránsito", pero indicó que "si el riesgo de un accidente los compromete, saber que cuentan con estos seguros para enfrentar principalmente un posible escenario económico que complique aún más su situación". En cuanto al personal de la salud, precisó que "esta nueva cobertura los ampara fuera de los establecimientos de trabajo frente a accidentes de tránsito en transporte público, propio y más aún en vehículos de emergencia". Por su lado, Ricardo Bueno, el director ejecutivo de Me Cubro, una compañía aseguradora de base tecnológica, destacó que esta 'insurtech' lanzó al mercado "un seguro de vida temporario, que incluye fallecimiento e internación por Covid-19". Precisó que "se contrata 100% en línea por tres meses o el tiempo que considere el asegurado, mientras dure la pandemia", y puntualizó que "es una adaptación del seguro de vida tradicional, que cumple con el objetivo de que las personas lo contraten sólo si van a salir a trabajar durante la pandemia". "El actual contexto es muy propicio para desarrollar el mercado de los seguros de personas", afirmó Bueno, quien sostuvo que "este formato de contratación temporal es bastante conveniente ya que la gente no sabe cuánto tiempo va a estar en cuarentena, si esto se va a extender y cuándo le flexibilizan su actividad".