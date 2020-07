Cuarentena estricta: la circulación de pasajeros en el transporte se redujo más en CABA que en el Conurbano y el Gobierno reclama más controles

Tweet El último informe del Ministerio de Transporte menciona que hubo una reducción del 24% de gente en los últimos cuatro días, aunque en la provincia de Buenos Aires no se percibe la misma merma que en la Capital Federal El último informe del Ministerio de Transporte menciona que hubo una reducción del 24% de gente en los últimos cuatro días, aunque en la provincia de Buenos Aires no se percibe la misma merma que en la Capital Federal Por Martín Dinatale Con números en mano, el Gobierno evaluó que hasta ahora se cumplió el objetivo trazado para la circulación de gente en el transporte público del AMBA durante la Fase I de aislamiento ya que, en promedio, en los últimos 4 días hábiles se redujo un 24% la circulación de gente respecto a la semana pasada. Sin embargo, remarcaron que aún hace falta un mayor control en el tráfico de gente en las calles del lado de la provincia de Buenos Aires. En el balance global se destacó que sólo un 18% de los usuarios utilizaron el transporte público en comparación a un día promedio hábil previo a la cuarentena. En ese entonces, cuando no se había decretado el aislamiento obligatorio por la pandemia, viajaban 4,2 millones de personas en un día normal. Desde el Ministerio de Transporte informaron que en la jornada de ayer circularon 803.126 usuarios en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Esto representa un 14% menos de pasajeros menos (129.028) respecto al lunes de la semana pasada en la que circularon 932.154 usuarios. Y significa un 15% menos de pasajeros (137.365) si se compara con el lunes 22 de junio, cuando circularon 940.491 pasajeros. En los cuatro días hábiles de julio bajó el promedio diario de pasajeros un 24% respecto a los mismos días de la semana anterior. Se pasó de 989.138 pasajeros en promedio por día a 752.307 (-236.831). En comparación a los 4 días entre el 17 y 22 de junio, se pasó de 1.017.343 de pasajeros por día a 752.307, un 26% menos (-265.036). En promedio, un 20% de usuarios utilizaron el transporte público el último fin de semana en comparación a un fin de semana promedio previo al aislamiento. Con todo ello, la cantidad de gente que viaja en trenes, subtes y colectivos en el AMBA representa una reducción del 81% frente a los pasajeros que en promedio utilizaban el transporte público en días hábiles previos al aislamiento (4.242.000 pasajeros). De acuerdo al último informe del Ministerio de Transporte, en la cuarentena estricta se está cumpliendo con los objetivos trazados que era que no haya más de 720.000 personas circulando en el transporte de pasajeros del AMBA. Allegados al ministro Mario Meoni dijeron a Infobae que los objetivos planteados para la nueva fase de aislamiento más riguroso se están dando como esperaban, aunque remarcaron que hacen falta ajustes. En este sentido, el informe de Transporte indica que en las cuatro instancias evaluadas en el AMBA el movimiento de usuarios dentro del conurbano bonaerense supera el 50% en relación a la CABA. Esto es, desde el inicio de la cuarentena hasta ahora. Mientras que en el mes de abril el promedio de usuarios del transporte público dentro de CABA fue de 143.000 pasajeros y en la segunda quincena de junio fue de 181.000 personas, en el conurbano esa diferencia fue más pronunciada. En abril hubo unos 545.000 pasajeros en el gran Buenos Aires mientras que en la segunda quincena de junio 602.000. Es decir que la reducción de pasajeros fue mucho menor en el conurbano que en la ciudad de Buenos Aires en la Fase I de cuarentena. Este dato se ratificó con los números que hay en el Ministerio de Seguridad que lidera Sabina Frederic. En Casa Rosada aseguraron a este medio que “en la provincia deberían ajustar más los controles” porque -explicaron- “está cumpliendo el 30% de lo que debería hacer”. Desde el Gobierno aseguran que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, “relajó” los controles de la policía en los retenes en el conurbano. En la Casa Rosada aseguran que tanto la Prefectura como la Gendarmería y la Policía Federal están trabajando “en todo su potencial” para establecer estrictos controles en los acceso a la ciudad de Buenos Aires y en las estaciones de trenes terminales. Pero no observan lo mismo del lado del conurbano. El reclamo de la Casa Rosada a la administración de Axel Kicillof ya se trasladó en los últimos días no sólo por medio de la ministra Frederic sino por medio de otros funcionarios. Esto refleja también la pulseada política que hubo la semana pasada entre Berni y Frederic por los reclamos de la Nación para que haya más rigurosidad en los controles y la queja de la provincia respecto a las demoras en los retenes por los pedidos de permisos para circular. Próximo >