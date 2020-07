Coronavirus en la Argentina: confirmaron 62 nuevas muertes y 2.979 contagios en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 62 muertes y 2979 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 83.426 y las víctimas fatales suman 1.644. El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que durante las últimas 24 horas se registraron 62 muertes y 2979 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 83.426 y las víctimas fatales suman 1.644. Del total de esos casos, 1.074 (1,9%) son importados, 28.792 (34,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 39.718 (47,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 42 nuevas muertes. 26 hombres, 18 de 49, 50, 73, 55, 90, 80, 69, 67, 65, 80, 68, 73, 53, 69, 89, 87, 75 y 87 años, de la provincia de Buenos Aires; 7 de 35, 91, 48, 53, 64, 61 y 86 años, de la ciudad de Buenos Aires; uno de 48 años, de Salta; y 16 mujeres, 13 de 22, 92, 89, 96, 56, 86, 36, 60, 65, 91, 85, 67 y 91 años, de la provincia de Buenos Aires; 3 de 97, 89 y 68 años, de Capital Federal. Por la mañana se comunicaron 20 muertes por COVID-19. Once hombres: tres de 81, 80, y 74 años, de la provincia de Buenos Aires; ocho de 64, 86, 40, 75, 90, 52, 100 y 61 años, de Capital Federal. Y ocho mujeres: cuatro de 83, 85, 29 y 77 años, de la provincia de Buenos Aires; tres de 97, 90 y 77 años, de la ciudad de Buenos Aires; una de 75 años, de Río Negro; y una persona de 71 años, de la provincia de Buenos Aires, sin dato de sexo reportado. De los 2.975 casos, 1.751 son de Buenos Aires, 1.025 de la ciudad de Buenos Aires, 48 de Córdoba, 30 de Jujuy, 25 de Río Negro, 23 de Mendoza, 22 de Neuquén, 22 de Chaco, 10 de Entre Ríos, 9 de Santa Fe, 8 de Salta, 3 de La Rioja, 1 de Corrientes, 1 de Santiago del Estero y 1 de Tierra del Fuego. Durante la jornada del lunes fueron realizadas 8.487 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 414.697 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 9.139 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 263.156 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. A la fecha, el total de altas es de 30.095 personas. Por otra parte, la tasa de mortalidad es de 34,9 fallecidos por cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 2 por ciento sobre los casos confirmados. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, encabezó el reporte diario que brinda el ministerio sobre la situación epidemiológica en el país. Allí señaló que la cantidad de plazas de cuidados críticos, que hoy albergan a 688 pacientes con COVID-19 en toda la nación, “viene aumentando de forma persistente” Según explicó la funcionaria, el 91,7 por ciento de esos pacientes se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que si se toman a los que requieren cuidados intensivos -por cualquier dolencia- la capacidad hospitalaria ocupada se encuentra en 51,6 por ciento a nivel nacional y 58,8 por ciento en el conglomerado que conforman la ciudad de Buenos Aires y los distritos bonaerenses que la circundan. “Si no hubiéramos podido expandir (el sistema sanitario) en este momento estaría con un 10 por ciento restante para alcanzar la ocupación plena”, sostuvo la funcionaria. Esta mañana, El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, advirtió que “si liberamos mucho el AMBA, te estalla Rosario, te estalla Córdoba. De eso no hay duda”. “El 95% de los casos que aparecen en otros lugares del país son gente que pasa por el AMBA. Si liberalizás eso, son millones de personas que van a interactuar con gente que en algún momento termina en Entre Ríos, Rosario, Córdoba”, sostuvo el funcionario bonarense. En el mundo se contagiaron 11.679.808 personas por el COVID-19. Del total, 539.993 pacientes fallecieron y 6.348.785 lograron recuperarse. Próximo >