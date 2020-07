Tweet El Fiscal Martín Butti del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Trenque Lauquen habló en Master FM 102.1 sobre la causa caratulada "Abuso Sexual con acceso carnal" que tiene como victima a una niña de 11 años y ha conmocionado a Rivadavia y la región. Recordemos que el presunto autor del abuso de la niña que tiene 11 años y que esta cursando un embarazo de más de 8 meses era menor al momento de cometer el hecho "La causa comenzó a cargo del Dr. Manuel Iglesias, pero al darse cuenta que el imputado tenía 17 años cuando abusó de la niña se le dio intervención, entonces, al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Trenque Lauquen a mi cargo" comenzó diciendo Butti. "Por la edad de la nena se trataba de un abuso sexual. El Doctor Iglesias inicia la investigación recabando datos con testigos de Fortín, entrevistando a los médicos que la asistieron. Llega al presunto autor del hecho y lo aprehende. El embarazo tiene 8 meses de gestación por eso hay que retrotraerse 8 meses para atrás y en ese momento el acusado no había cumplido 18 años. Por eso, por una cuestión legal y para no dar lugar ningún tipo de nulidad, se le da intervención al Juzgado de Menores. Los tiempos procesales son distintos para mayores y menores" manifestó el Fiscal en dialogó con el periodista Ricardo Novo LOS ALLANAMIENTOS "Se hicieron allanamientos en un predio de Fortín, pero no puedo dar detalles que puedan llevar al conocimiento de cuál es el menor de edad involucrado en la causa. La abuela de la menor de edad, que tiene 54 años, fue inicialmente aprehendida por delito de encubrimiento y falsa denuncia. Esta persona llevó a la menor embarazada al Hospital, hizo la denuncia, relató algo que luego no pudo sostener y quedó aprehendida. Por ley artículo 277 inciso 4 del Código Penal no puede ser punible por delito de encubrimiento un pariente con cierto grado de consanguinidad. La persona imputada es hijo de la mujer detenida. La falsa denuncia tiene una pena muy leve y no es detenible. La investigación sigue por si podría haber otro delito. Entiendo que la gente se enoje y la indignación; pero tengo que manejarme con la Ley y con las pruebas" dijo el Dr. Butti. " Al ser el imputado menor de edad al momento de cometer el hecho, el Fiscal cuenta con 12 horas para ordenar la detención. Se pidió la detención, se lo citó a declarar y el menor se negó. A la nena se le tomará declaración luego de que nazca el bebé, ahora se encuentra internada", concluyó el letrado al ser consultado sobre si la niña dejará su testimonio a través de Cámara Gesell. El lunes por la tarde la Jueza de Garantías Ana Bajlec del Departamento Judicial de Trenque Lauquen mantuvo una videollamada con el imputado que se encuentra detenido en Bahía Blanca y luego de ese paso legal, hizo lugar al pedido del Fiscal Martín Butti y le dicto la prisión preventiva con lo cual esperará la prosecución de la causa en el Centro de Detención. Ante la pregunta del Director de Master News sobre si los vecinos de Fortín habían acercado alguna denuncia, Butti fue muy concreto " No, nadie se ha acercado a denunciar como manda la ley. Quiero pedirle a quienes puedan dar algún dato que aporte al esclarecimiento de la causa que lo haga, a aquellos que tengan conocimiento de algún tipo de delito la Fiscalía esta abierta, los telefonos los conocen todos. Esta en América la Ayudantía Fiscal, la Comisaria, la Comisaria de la Mujer donde puede presentarse y allí será atendido, recibido y les daremos la seguridad de que los datos que acerquen serán debidamente reservados". Consultado sobre si esta conforme con el trabajo realizado por los investigadores, Butti expresó "Estoy más que conforme con lo actuado. Se investigó rapidísimo, bien. En el tema de los menores hay solo 12 horas para actuar por lo que el Dr, Cortellezzi trabajó toda la noche para lograr llegar con la detención a tiempo y en definitiva se logró la detención. Faltan un montón de pruebas que tenemos que hacerlas con el transcurso del tiempo, esperar los plazos de la nena, un posible ADN pero eso con el transcurso del tiempo y cuando la nena este en condiciones" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >