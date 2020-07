Tweet La Dra. Josefina Pérez Jefe de la Oficina de PAMI en Rivadavia contó en Master FM que llegaron a todas las farmacias de América las vacunas para que los jubilados puedan acercarse a recibir su dosis en forma gratuita. La Dra. Josefina Pérez Jefe de la Oficina de PAMI en Rivadavia contó en Master FM que llegaron a todas las farmacias de América " Las farmacias de América, que están adheridas al plan de vacunación han recibido dosis para aquellos afiliados que al día de la fecha no hayan podido vacunarse. Le aconsejamos que concurran a la farmacia más cercana a su domicilio, lo pueden hacer con el documento o la credencial aquellos afiliados que tengan más de 65 años. Los que tengan menos de 65 años deben sumarle una orden médica y podrán vacunarse en forma gratuita en las farmacias de nuestra ciudad " explicó Pérez. Consultada sobre como están trabajando desde la oficina en América, la responsable dijo " estamos bien, atendiendo al público desde el día 1 en que ingrese a trabajar a cargo de la agencia (1° de abril), así que desde esa fecha tenemos la agencia abierta ". La funcionaria agregó " Tratamos de que la gente no salga de sus casas, aunque estamos en fase 5 y podemos salir un poco más, pero la idea es cuidar a nuestros afiliados y que puedan realizar todos los trámites en la página o bien a través de nuestros celulares. Soy una persona muy accesible, le he dado mi número de telefono a todos y no tengo ningún drama que me contacten por telefono, que nos pasen la documentación por mail, por whatsApp o cualquier medio tecnológico y nosotros desde la agencia nos encargamos de imprimirlo o cargarlo para que el afiliado no tenga que andar saliendo de su casa" VACUNAS Están en todas las farmacias que se adhieron en la ciudad de América y allí pueden concurrir los afiliados a recibir su dosis en forma totalmente gratuita. Aquellos mayores de 65 años deberán llevar documento o credencial de afiliado. Los menores de 65 años le deberán sumar a esta documentación la orden médica. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >