Diputados: Avanza un plan de auxilio para el sector turístico

Se trata de un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo nacional. La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación le dio dictamen a un proyecto que promueve un plan de auxilio para el sector turístico en el marco de la pandemia del Covid 19. Se trata de un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo nacional. La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación le dio dictamen a un proyecto que promueve un plan de auxilio para el sector turístico en el marco de la pandemia del Covid 19. El proyecto fue impulsado por el diputado Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) y se impuso por 17 votos frente a 14 a un despacho que declaraba la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico, impulsado por los diputados Alfredo Cornejo (UCR) y Gustavo Menna (UCR). Fernández Patri destacó las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo hacia el sector, como la Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) y el envío del proyecto de moratoria impositiva. En ese sentido, su texto propone un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo nacional, vigente desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre, prorrogable por 180 días. "Estamos proponiendo que todos los prestadores de turismo nacional queden contemplados, cuando el aislamiento haya provocado el cierre de las actividades", explicó. "El proyecto piensa en las empresas, en los trabajadores y, una parte muy importante, en los consumidores", resumió. Por su parte, Cornejo, presidente de la Comisión, defendió la declaración de la emergencia turística por el período de un año, desde marzo de 2020, momento de inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Desde el sector turístico, nos han pedido auxilio, seguridad jurídica, beneficios fiscales y ambos despachos en sus fundamentos dicen reconocer la situación de emergencia del sector, pero no han podido ser conciliados", mencionó el titular de la Comisión, al hacer mención a las reuniones con el Ministerio de Turismo y con miembros del oficialismo con la intención de unificar un dictamen. Igualmente, Cornejo se diferenció del dictamen de mayoría respaldado por el Frente de Todos: "El despacho del oficialismo propone promover el consumo, la verdad es que es un mecanismo errado. El motor de la economía es la inversión, no el consumo". "Son dos formas de enfrentar la pandemia: una es tratando de que no caigan las empresas y otra es sostener el empleo financiándolo con gasto fiscal a discreción del Ejecutivo", aseguró Cornejo. Del mismo modo, el diputado Gustavo Menna (UCR) consideró que el turismo "es el sector más afectado por la pandemia y las medidas de aislamiento". "El contexto requiere una ley de emergencia que sea lo más eficaz posible y el Congreso no puede hacer oídos sordos para conjurar una situación tan grave", fundamentó. Durante la primera parte de la reunión, expusieron diversos representantes del sector turístico, gastronómico y hotelero. Aldo Elías, titular de la Cámara Argentina de Turismo, recordó que "desde el 13 de marzo estamos reclamando la emergencia" y explicó la situación "crítica" que atraviesa el sector. "El turismo es uno de los pilares sobre los que se tienen que asentar el crecimiento de Argentina. Va a ser la última actividad en recuperarse y la última en volver a la normalidad", dijo. Gustavo Hani, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, se refirió a la "gran preocupación y el estado de extrema angustia que está atravesando el sector". "Nuestras empresas hace más de cien días que están con facturación cero y, en muchos casos, deben responder con ahorros y endeudamiento", aseveró. En tanto, Héctor Viñuales, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, expuso sobre la situación en el interior del país y en las economías regionales, razón por la cual reclamó "una ley para llevar esperanza a todos los sectores de la actividad". También participaron Roberto Amengual, de la Asociación de Hoteles de Turismo; Graciela Fresno, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica; Marcela López Ghitta, de la Cámara de Esquí y Montaña; Carlos Pelli, Presidente de la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura; entre otros referentes del sector.