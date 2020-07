Cómo es el protocolo para la vuelta a clases en universidades

Tweet El protocolo para la vuelta a clases en universidades fue aprobado el último martes. Aunque la fecha de retorno a las aulas dependerá de la situación epidemiológica de cada región, ya se estipuló el protocolo para universidades públicas y privadas. El protocolo para la vuelta a clases en universidades fue aprobado el último martes. Aunque la fecha de retorno a las aulas dependerá de la situación epidemiológica de cada región, ya se estipuló el protocolo para universidades públicas y privadas. Con alternancia entre clases virtuales y presenciales, se aprobó el protocolo que indica cómo continuará el calendario académico en universidades públicas y privadas en el marco de la pandemia de coronavirus. El regreso físico a las aulas será determinado por cada rector de acuerdo a la situación epidemiológica de las distintas regiones, la cantidad de estudiantes, docentes, no docentes e investigadores que asistan a las instituciones y el tamaño de sus edificios. Según el documento, se autorizará el ingreso a cada facultad solo para actividades programadas y el regreso a las tareas de investigación y extensión que no hayan sido consideradas esenciales durante la cuarentena -en particular las vinculadas a los trabajos de finalización de carreras- será escalonado. Asimismo, cada universidad deberá acondicionar los espacios para garantizar un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre las personas, definir un área para aislar a estudiantes y trabajadores en caso que presenten síntomas de coronavirus, y determinar los protocolos de ingreso y egreso para que no haya aglomeraciones. Junto con el @CINoficial y el @CRUPArgentina aprobamos el Protocolo Marco y los lineamientos generales para el retorno a las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos universitarios una vez que la situación epidemiológica lo permita. pic.twitter.com/LG2e6P38O6 — Nicolás Trotta (@trottanico) July 7, 2020 Dentro de los edificios -que deberán mantenerse ventilados-, estudiantes y docentes deberán utilizar barbijos y habrá "circuitos de tránsito" con mapas para ordenar la circulación. Además, se les tomará la temperatura a todos los que ingresan y, de resultar superior a 37,5 grados, no podrá entrar y se activará el protocolo del Ministerio de Salud. Dentro de los edificios -que deberán mantenerse ventilados-, estudiantes y docentes deberán utilizar barbijos y habrá "circuitos de tránsito" con mapas para ordenar la circulación. Además, se les tomará la temperatura a todos los que ingresan y, de resultar superior a 37,5 grados, no podrá entrar y se activará el protocolo del Ministerio de Salud. El número máximo de personas que podrá permanecer en un lugar determinado, en tanto, será estipulado por cada universidad. Además, se flexibilizarán y establecerán nuevos horarios y jornadas o turnos académicos para evitar aglomeraciones. En caso de detectarse un caso sospechoso de coronavirus, se suspenderán las actividades por un día para desinfectar y, si los estudiantes conformaron grupos alternados para asistir a las cursadas, cada grupo no deberá mezclarse ni en las aulas ni en los pasillos. A su vez, el grupo en el cual haya aparecido el caso sospechoso, no deberá asistir a clases presenciales hasta que se confirme o descarte la presencia del virus. En cuanto al docente, si mantuvo la distancia adecuada con el grupo afectado podrá seguir dando clases. En relación al transporte, se promoverá el uso de bicicleta y el traslado a pie para viajes cortos, mientras que se capacitará a quienes se movilizan en auto para que aprendan a desinfectar los vehículos. El Protocolo Marco y los lineamientos generales para el retorno a las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos universitarios fue aprobado ayer por el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). “El Protocolo Marco constituye un piso mínimo de requerimientos sobre los cuales cada institución podrá definir criterios específicos que se adapten a las particularidades de las actividades que realizan. También contiene los lineamientos generales que encuadran y complementan los objetivos sanitarios y de seguridad deseados”, aclararon. Protocolo universidades by Mili Montone on Scribd < Prev Próximo >