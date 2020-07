El Gobierno aseguró que el país atraviesa el momento más crítico de la pandemia del coronavirus

Tweet Es por los casos en el AMBA y los rebrotes en varias provincias. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, prefirió ser cauto ante las especulaciones que se hacen sobre una eventual flexibilización del aislamiento Es por los casos en el AMBA y los rebrotes en varias provincias. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, prefirió ser cauto ante las especulaciones que se hacen sobre una eventual flexibilización del aislamiento El peso del aislamiento obligatorio se sienten a nivel social, pero el gobierno nacional opta por la cautela para no generar falsas expectativas. En medio de las especulaciones sobre una próxima flexibilización del confinamiento en el AMBA, desde el oficialismo aclararon que eso aún no puede darse como un hecho. “Estamos en los momentos más críticos de la pandemia, tenemos una gran cantidad de casos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires (en el AMBA) y focos en otras provincias”, analizó Santiago Cafiero, quien en base a ese cuadro de situación aclaró que aún no se decidió cómo seguirá la cuarentena: “No está definido, no podemos tomar esa decisión cuando faltan diez días para el final de una etapa”. El jefe de Gabinete explicó -en declaraciones a radio La Red- que antes de tomar una decisión hay que “hacer un análisis completo de la situación epidemiológica”, y remarcó que, si bien nada se descarta, en este momento “no están todos los elementos para decidir qué va a pasar” luego del 17 de julio. En el Gobierno son conscientes del fastidio que genera la extensión de la cuarentena y el impacto que esta estrategia tiene en la economía, pero creen que todavía es necesario mantener las medidas de prevención para contener el avance del coronavirus, aunque esperan un descenso de los contagios a partir de la semana que viene. Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, durante una exposición en el Congreso Al ser consultado sobre una aparente falta de rumbo (plan) en materia económica, Cafiero explicó que esta administración “lleva seis meses de gestión reales y tres son en pandemia”, pero destacó que a pesar de eso hay una hoja de ruta definida: “Tenemos una planificación y avanzamos conforme a esto, con la renegociación de la deuda en el medio”. De inmediato enumeró una serie de medidas de asistencia que tomaron en el marco de la pandemia -“el programa ATP, el IFE, el salario complementario...”- y cerró con una crítica sutil al macrismo: “Todo eso fue más efectivo que haber presentado un power point que después nunca se cumplió”. Un comerciante atiende con barbijo y a través de un cartel invita a respetar la distancia social La pelea con la oposición El jefe de Gabinete se refirió además a los nuevos roces que hubo con referentes de Juntos por el Cambio, tras el comunicado que emitieron sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez: “(El texto) Sugiere que el espacio político que integramos está implicado en un homicidio, son elementos serios para entender nuestra reacción”. El funcionario nacional apuntó directamente contra Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, por ser presidentes de los principales partidos que conforman la coalición opositora, quienes a su entender hicieron declaraciones “desagradables y desafortunadas”; por ejemplo, en el caso de la ex ministra de Seguridad, al comparar este caso de El Calafate con el de Santiago Maldonado. De todos modos, Cafiero hizo una diferenciación para no generalizar y herir susceptibilidades: “Nosotros queremos destacar siempre que hay una oposición con la que se viene trabajando con responsabilidad; entre ellos incluyo a intendentes, a Horacio Rodríguez Larreta y a gobernadores de la oposición. No ponemos a todos en la misma bolsa. Hay una gran parte de la dirigencia política que demostró una madurez superlativa”. Próximo >