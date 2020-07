Allanan una comisaría y secuestran teléfonos de policías por la desaparición de Facundo Astudillo

Tweet La jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich y secuestrar algunas pertenencias de varios oficiales. Ahora la causa apunta a un móvil de “violencia institucional” y se corrió a la policía bonaerense de la investigación. La jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich y secuestrar algunas pertenencias de varios oficiales. Ahora la causa apunta a un móvil de “violencia institucional” y se corrió a la policía bonaerense de la investigación. Con el pase de la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo a la justicia federal, la causa comenzó a dar pasos significativos, luego de que la jueza federal María Gabriela Marrón ordenara el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich, la pequeña localidad del sur bonaerense en donde se supone estuvo detenido el joven, luego de que la policía lo interceptara en la ruta, donde hacía dedo. Además, la magistrada pidió que sean interrogados por Asuntos Internos y que se les secuestre los teléfonos celulares los principales uniformados que tuvieron contacto con Facundo, así como otros elementos que podría arrojar pruebas: como el libro de guardia de la comisaría, los handies y la camioneta Hilux, en donde tres vecinos afirman haber visto a Facundo cuando era detenido. Es que ayer, a 68 días de la desaparición del joven de 22 años, la carátula de la causa recién pasó de “averiguación de paradero” a “posible violencia institucional”, algo que a las claras pone el foco en el rol de la policía y da pie a la figura de “desaparición forzada”. Pero otra de las novedades acerca de la angustiante desaparición de Facundo Astudillo, es que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se apersonó hasta el lugar y estuvo en contacto con la familia. En Pedro Luro, la localidad del joven, Berni se animó a decirle a la madre del joven, Cristina Castro, que “su hijo está vivo y lo vamos a encontrar”. Además, el ministro considera que "no surge ninguna evidencia" de que la policía bonaerense haya tenido algo que ver en la desaparición del joven, pero –al mismo tiempo- no se opuso al hecho de que su fuerza sea desplazada de la causa, como lo pidió su familia desde un comienzo. "Si ello le lleva tranquilidad a una madre que está buscando a su hijo, me parece es una obligación nuestra acompañar esa decisión", dijo Berni para radio FM Brújula, de Bahía Blanca. El allanamiento de una de las dependencias policiales que estuvieron sospechadas desde un comienzo sobre la desaparición de Facundo, es un paso importante para la familia y los abogados que siguen la causa. Hoy, la jueza María Gabriela Marrón determinó el accionar en la comisaría de Mayor Buratovich "con el objeto de secuestrar los libros de guardia registros y novedades de la dependencia, los handies utilizados por el personal policial, la camioneta Hilux doble cabina señalada por testigos como el rodado al que el personal policial hizo subir a Facundo Astudillo Castro el día 30 de abril pasado, alrededor de las 15.30 horas; el Móvil 23360 perteneciente a esa repartición, y todo otro vehículo vinculado a dicha dependencia", tal como consta en la resolución a la que accedió Página12. También, se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los uniformados citados en la causa y que afirmaron haber visto a Facundo en la ruta. Son los oficales Alberto González, Siomara Ayelén Flores, Jana Curruhinca y Mario Gabriel Sosa. Algunos de ellos, complicados por las contracciones en sus declaraciones. Próximo >