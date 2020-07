Tweet El Profesor Héctor García estuvo en el aire de Master FM 102.1 y se refirió al 9 de Julio, una de las fechas patrias más significativas para los argentinos. Hizo un poco de historía sobre lo que pasó y dejó sus consideraciones sobre el momento que estamos viviendo. HISTORIA Hablando sobre el Día de la Independencia, García expresó "Siempre digo que hay dos fechas para recordar. Nosotros somos uno de los pocos países que tiene dos fechas patrias, el 25 de mayo y el 9 de julio". El docente realizó a partir de aquí un repaso de la historía y contó en detalles como fue gestandose la libertad de la república, sumando jugosos datos ya agregándole el valor que tiene para nosotros como país todo nuestro pasado. "La idea de Nación se va a construir mucho después de aquellas fechas. A pesar de que decimos que somos un país federal yo pienso que somos un país bastante unitario. Todavia seguimos discutiendo las coparticipaciones, el abandono del norte del país, pasan los gobierno y algunos hacen el intento por mejorar esa situación, otros no y la cuestión sigue pendiente". RECORRER ESTA FECHA DESDE UNA FORMA DISTINTA "Hay otra forma de recordar este fecha, que es la que a mi me gusta" dice quien fuera por más de 20 años el Director General del Colegio Nuevo Surco, agregando que "Es preguntarnos los argentinos de que hablamos cuando hablamos de independencia, hacernos un montón de preguntas pensando en que la historía como identidad te ayuda a construir un futuro". "Ha habido una corriente en los últimos años que ha intentado quitar esta idea de identidad, esta idea de que cuando uno habla de la historia es volver a revolver el pasado entonces estamos siempre anclados en el mismo lugar, este es un error comnceptual pero también un error grave como país. Porque los países tienen una historía, tienen un presente y van a tener un futuro. No podés construir tu presente si desconoces tus propios orígenes. Por eso Felipe Pigna dijo -el pasado pensado no pisado- porque cuando analizo el pasado puedo entender un montón de situaciones que nos están ocurriendo" expresó García.- LA GRIETA "No es nada nuevo cuando hablamos de la grieta porque en la hsitoría argentina lamentablemente han existido muchas grietas, esta no es ninguna novedad. Todas se producen porque a nosotros nos ha faltado algo a pesar de tener relativa independencia porque un país no es libre porque cantamos el himno, izamos la bandera y ondea en un mástil. Un país es libre cuando puede decidir sobre sus propios recursos naturales, cuando puede decidir libremente un proyecto economico, social, educativo, cultural o sanitario sin la interferencia externa. Pongo en duda que la Argentina sea un país libre y soberano porque tenemos una independencia y soberanía en lo formal pero en cuanto a nuestro desarrollo libre como país tenemos muchas trabas empezando porque nuestra economía se ató mucho a los intereses externos. Y la prueba esta en la interminable deuda externa que tiene que tener y soportar el país por las malas administraciones de muchos gobierno y eso nos limita" manifestó. LA DEUDA EXTERNA Héctor García hizo incapié en la deuda externa y los controles y el condicionamiento que recibe el estado sobre los gastos que realiza "El famoso gasto público, no tenemos que se deficitarios. Nosotros si tenemos que preocuparnos por esto porque contrajimos una deuda y hay que pagarla. No hacerlo nos quita como país credibilidad, nos quita inversiones y a mi entender a veces es un falso nacionalismo. Trae más perjuicios que beneficios". "Creo que la Argentina con todo el potencial que tiene se esta plantando ante el mundo de rodillas y ahí es donde los argentinos tenemos que aprovechar no solo a poner la bandera, sentirnos orgullosos de ser argentinos, recordar el 9 de julio y la casita de Tucumán sino que nos tiene que llevar a todos los ciudadanos y politicos a repensar un país soberano y que de una vez por todas le rinda honores a Belgrano o a San Martín porque mientras no logremos una independencia, un desarrollo autonomo y libre estaremos eternamente en deuda con quienes nosotros llamamos los padres fundadores de la patria". GRAVE IRRESPONSABILIDAD "Somos un país que cuando se desata la violencia, somos violentos. Hay una grave irresponsabilidad en la sociedad, en los medios, en los gobiernos con respecto a tirar leña al fuego cuando tendríamos que sentarnos a pensar y a refundar la Argentina porque estamos en una situación complicada. Sería interesante que nos sentaramos a una mesa para lograr un acuerdo minimo que permita que la Argentina pueda ser gobernada en paz y en beneficio de todos poniendo la proa en el progreso económico" dijo Garcia en la charla con el periodista Ricardo Novo en Master FM. LO QUE NOS FALTA TRABAJAR El docente habló de aquellos items en los cuales habría que empezar a preocuparse y trabajar "mientras no cierres la -fabrica de delincuentes- que integran la exclusión, la falta de oportunidades a los jóvenes, la tremenda desigualdad, la falta de trabajo, la recuperación de la cultura del esfuerzo y del trabajo. Esas son las cosas que tenemos que discutir si queremos construir un país digno y entonces si van a poder descansar en paz Belgrano y San Martín". CAMBALACHE García hizo un paralelo de la realidad que nos toca vivir con el tango Cambalache "Más actualidad imposible, escuchas este tango y tiene una actualidad increíble y potenciada. Todo da lo mismo, es un vale todo y me parece que esa es la gran deuda que tenemos. Me amargo mucho una cosa de cuando estuve en politíca, cuando tenías una buena idea y podía ser llevada a cabo porque la iniciativa viene de la oposición, entonces se la veto, no se la apruebo y les digo que es mala porque sino se van a llevar el mérito ellos y esto es muy miserable porque la politica es una herramienta que tiene que ser utilizada en beneficio de la gente y no de los politícos que están atornillados al poder con tal de seguir en la politica y cobrar de la politíca". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA