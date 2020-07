Coronavirus en la Argentina: confirmaron 51 muertes y 3.604 casos en las últimas 24 horas y es la jornada con más contagios

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 51 muertes y 3.604 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 87.030 y las víctimas fatales suman 1.694. El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 51 muertes y 3.604 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 87.030 y las víctimas fatales suman 1.694. Del total de esos casos, 1.074 (1,2%) son importados, 29.747 (34,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 41.495 (47,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el reporte matutino se registraron 11 nuevas muertes. 5 hombres, 4 de 68, 73, 64 y 78 años, de la provincia de Buenos Aires; 1 de 89 años, de la ciudad de Buenos Aires; y 6 mujeres, 5 de 51, 63, 66, 69 y 59 años, de la provincia de Buenos Aires; 1 de 90 años, de Capital Federal. El ministerio también informó que un hombre de 48 años, residente en Salta e informado ayer como fallecido, fue reclasificado debido a un error de carga. En el informe vespertino se comunicaron 40 fallecimientos más. 23 hombres, 14 de 63, 81, 68, 53, 70, 66, 80, 25, 63, 70, 39, 77, 94 y 73 años, de la provincia de Buenos Aires; 9 de 66, 76, 58, 97, 59, 87, 75, 87 y 75 años, de la ciudad de Buenos Aires; y 17 mujeres, 12 de 81, 61, 70, 74, 75, 94, 86, 78, 79, 93, 72 y 59 años, de la provincia de Buenos Aires; 5 de 87, 82, 94, 76 y 73 años, de la ciudad de Buenos Aires. De los 3.604 casos, 2.222 son de la provincia de Buenos Aires, 1.116 de la ciudad de Buenos Aires, 59 de Chaco, 38 de Jujuy, 23 de Neuquén, 22 de Mendoza, 21 de Córdoba, 21 de Catamarca, 14 de Santa Fe, 14 de La Rioja, 13 de Chubut, 11 de Río Negro, 11 de Entre Ríos, 8 de Santiago del Estero, 6 de Salta, 4 de Corrientes y 1 de Tucumán. El número de casos descartados hasta ayer es de 267.741 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. Ayer fueron realizadas 9.805 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 423.782 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 9.339,2 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 36.502 personas. Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, realizó una fuerte advertencia en el habitual reporte matutino que brindan las autoridades del gobierno nacional sobre el avance del COVID-19 en la Argentina. “Cualquier resfrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario; es un concepto enorme que tenemos que entender para no subestimar esta situación y contactar al sistema de salud para definir si es positivo el análisis y evitar el contacto con otras personas”, sostuvo la funcionaria. La funcionaria, segunda de Ginés González García en el Ministerio de Salud, informó que de 17 mil personas que presentaron algún tipo de síntoma compatible con un resfrío, el 95% tenía COVID-19. El 5% restante presentó distintos tipos de virus relacionados a la influenza y a las gripes estacionales. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires salieron a aclarar que ese concepto epidemiológico no aplica para la Capital Federal. “Ella lo que quiso representar es que en la evolución de cualquier epidemia, en el pico de la curva comienza a ser menos importante confirmarlo con el estudio específico, sino que más bien hay que manejarlo clínicamente. Pero es un concepto epidemiológico que hay que explicarlo muy bien”, afirmó el ministro de Salud porteño Fernán Quirós. “Nosotros, de confirmar por positivo por negativo, al positivo lo llevamos a un hotel y al negativo no. Es un concepto absolutamente correcto para epidemias, pero a los fines del COVID en la ciudad de Buenos Aires ese concepto no aplica de manera apropiada”, ahondó el funcionario porteño. En el mundo se contagiaron 11.865.335 personas por el COVID-19. Del total, 545.398 pacientes fallecieron y 6.487.720 lograron recuperarse. Próximo >