9 de Julio de 2020: Vamos Argentina !!!

Por Pablo Sánchez Hace siglos que nuestra patria embarazó una esperanza: la Independencia económica y política de toda nación o poder extranjero. Pero aún hoy sigue sufriendo dolores de parto, sin poder llegar a dar a luz esa vida nueva de libertad soberana. Vida nueva a la que nuestros patriotas le entregaron sus pensamientos, sus luchas, su sangre cuando fue necesario. Se anunció el nacimiento de la Patria, su Independencia fue proclamada el 9 de julio de 1816, pero aún no está del todo lograda. Ella sigue en gestación. Poderes e intereses extraños, con la complicidad muchas veces de algunos nacidos en este suelo, tan rico, prefieren que siga siendo colonia, intentando arriar nuestra bandera, para izar traicioneramente una bandera extraña. Pero no han podido, ella sigue ondeando en lo más alto, y nos reclama que volvamos a amarla como San Martín, Belgrano, Azurduy y tantos hombres y mujeres que con su sangre fertilizaron el suelo de esta parte del mundo, que rompiendo cadenas que la esclavizaban recibió del mundo este saludo triunfal "AL GRAN PUEBLO ARGENTINO ¡ SALUD!" Este es nuestro orgullo, haber nacido en esta tierra y poder decir con orgullo: ''Soy argentino hasta la muerte''. Pero esto no alcanza, debemos afianzar nuestra independencia, muchas veces amenazada, crear lazos de fraternidad, de solidaridad, de Esperanza. Dejar intereses personales y sectoriales de lado y unirnos para buscar el bienestar de todos, comenzando por los más pobres, los marginados. Nuestra Patria está herida por la ingratitud de algunos de sus hijos, creando grietas que nos dividen. Este 9 de julio nuestra patria, como toda madre, sufre por sus hijos, el ataque invisible y doloroso de una pandemia y ruega para que todos construyamos cadenas de oración, de Fortaleza y sobre todo, de solidaridad para vencer este mal. Solo unidos podremos salvarnos, tenemos el ejemplo de nuestros héroes de antes y los de ahora: médicos/as enfermera/os, camilleros, todo el personal de nuestros hospitales y las personas de seguridad, todos luchando, arriesgando y entregando su vida en muchos casos, en esta batalla donde el enemigo cuenta con la ventaja de ser invisible, pero las nuestras son dedicación, sacrificio y valentía. Esto anima a decir ¡Vamos argentinos! ¡Fuerza! El espíritu libertario esta en nosotros, para seguir el camino de nuestra independencia que se inició hace dos siglos. Y si aún dudamos miremos nuevamente nuestra Celeste y Blanca ondear triunfante en nuestro horizonte, indicándonos el camino hacia la libertad plena; una patria digna, justa y soberana. Unidos con pasión, con Amor y firmeza gritemos ¡VIVA LA PATRIA! ¡VIVA ARGENTINA! Y LUEGO HAGAMOS SILENCIO PARA ESCUCHAR CON ORGULLO EL SALUDO CON QUE EL MUNDO NOS RESPONDE: ¡AL GRAN PUEBLO ARGENTINO SALUD!