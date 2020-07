Un error de Región Sanitaria dio por unas horas un caso positivo de coronavirus a Rivadavia

Tweet Un preso de Henderson que llegó a la comisaria de Rivadavia el lunes 6 de julio trajo momentos de zozobra para la comunidad de Rivadavia al darlo como caso confirmado y no sospechoso de Coronavirus por un error en la carga de datos de Región Sanitaria por lo que se disparo el protocolo sanitario en el Hospital Municipal. EL DISTRITO SIGUE LIBRE DE CORONAVIRUS Un preso de Henderson que llegó a la comisaria de Rivadavia el lunes 6 de julio trajo momentos de zozobra para la comunidad de Rivadavia al darlo como caso confirmado y no sospechoso de Coronavirus por un error en la carga de datos de Región Sanitaria por lo que se disparo el protocolo sanitario en el Hospital Municipal. "El error que se dio en la carga de los casos en Región Sanitaria hizo que por unas horas el distrito de Rivadavia tuviera un caso sospechoso que derivo en la activación del protocolo por parte del Hospital Municipal como si el caso fuera positivo ante la información tan distorsionada" dijo el Intendente Javier Reynoso en el vivo que realizó desde el Palacio Municipal. El mandatario comunal contó que el hisopado realizado al preso arrojó resultado NEGATIVO por lo que "quería trasladar la tranquilidad a la población que seguimos libres de Covid-19 aunque no descartamos alkgún posible caso en el futuro. Tuvimos una madrugada en vilo por este tema pero esto nos permitió saber que la activación del protocolo funcionó perfectamente bien por el trabajo realizado por el equipo de salud". Fue el Comisario Inpector Sergio Rodríguez titular de la policía de Rivadavia quien le trasladó al Ejecutivo y al área de Salud la comunicación recibida desde el área de Salud del municipio de Henderson donde le contaban sobre que ese caso que aparecía como positivo en Rivadavia en realidad pertenecía a Henderson. A partir de ahí Rodríguez comuncó esto a los funcionarios municipales quienes inmediatamente activaron el protocolo sanitario y realizaron el hisopado al reo que finalmente arrojó resultado NEGATIVO. El Intendente Reynoso expresó que de todos modos se va a seguir monitoreando a todos y cada uno de los agentes policiales y alguna otra persona que hibiera tenido contacto con este preso para tener la seguridad de tener todo bajo control. El Dr. Aldo Vergara quien acompaño al Intendente expresó"Nos va a llegar el Covid pero por un caso así, de afuera. No mientan cuando vengan de afuera. La mayoría de la gente esta haciendo las cosas muy bien. Tenemos casi 50 pacientes aislados y a esos los visitamos asiduamente. Hay que seguir cumpliendo con todo lo que pedimos". Próximo >