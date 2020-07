Tweet Que dice la nueva Ley que busca regular el contenido de los influencers en redes sociales ? te contamos de que se trata Que dice la nueva Ley que busca regular el contenido de los influencers en redes sociales ? te contamos de que se trata Una diputada del Frente de Todos presentó un proyecto para regular el contenido de los influencers: qué dice la nueva ley En 2019, los influencers llegaron al Congreso de los Estados Unidos… aunque no fueron a hacer stories de Instagram o a tuitear lo que hacían los legisladores. Un grupo de senadores exigió a la Comisión Federal de Comercio que regule la actividad de los grandes usuarios de redes sociales luego de una serie de escándalos vinculados con productos y eventos promocionados, pero que resultaron ser estafas y que pusieron en riesgo la salud de sus seguidores. ¿Llegó el momento de que el Estado comience a interesarse por estos nuevos actores digitales? ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? En este contexto, una diputada del Frente de Todos propuso una ley para regular el negocio de los influencers y los creadores de contenido en Argentina. Desde las redes sociales, influencers y creadores confían en plataformas como Instagram, Twitch y Youtube para compartir contenidos con sus seguidores. No obstante, el Senado y la Cámara de Diputados buscan sancionar con fuerza de ley un régimen legal para influencers. El proyecto de Ley fue presentado por Carmen López Valverde. Quieren regular la actividad y las publicidades en las redes sociales: “La actividad de influenciador se considera como publicidad digital, cuando realicen, algunas de las siguientes prácticas de comunicación: unboxings, sorteos o giveaways, fotos, videos y toda forma de anuncio o promoción viralizada a través de redes sociales”, escribe la ley. Regularán los sorteos, el proceso de desempaquetar y presentar productos y servicios a sus seguidores, etiquetar marcas y publicidades en fotos y videos. La Ley insta a los influencers a etiquetar las publicidades pagas con el hashtag “#PublicidadPaga” en las publicaciones. Además, deberán mencionar quién es la persona física o jurídica que esté dando la publicidad. En ese pacto de honestidad entre seguidores e influencers parece residir la clave de su propuesta y su diferencial, pero esa confianza puede ser traicionada… ¿Debe el Estado ser el garante de este nuevo vínculo surgido de la hiperconectividad? En cuanto a la regulación de la remuneración que obtienen los influencers con la publicidad a través de redes, deberán estar inscriptos en la AFIP como “trabajador autónomo en condición de monotributista o de responsables inscriptos”. En el caso que los influencers rompan la ley, serán apercibidos y multados por un valor equivalente a entre 10 y 1000 salarios mínimos vital y móvil. Además, deberán rectificar su postura. No se trata de un tema menor: los influencers están creciendo como actores centrales en el presente actual del marketing y la publicidad en todo el globo. Según Juan Marenco —director general de la agencia Be Influencers, la primera especializada en el país en esta nueva manera de comunicar— los influencers “ofrecen contenido curado y orgánico sobre alguna temática para una comunidad que está ávida de contenido”. Castigar a un influencer porque promociona un producto que se descubre que es dañino para la salud “es como penar a un canal de televisión porque en sus cortes comerciales puso publicidad de ese producto”. Marenco cree que es necesario dejar en claro ciertas reglas de juego aunque no cree que sea un problema único de estos nuevos actores: “Me parece importante sentarse a charlar y discutir un marco regulatorio que también incluya a la publicidad digital, que en muchos sentidos no parece tener las mismas obligaciones de la publicidad tradicional”. REGIMEN LEGAL PARA INFLUENC... by Consulado Jordania on Scribd Próximo >