Se hicieron pasar por el Jefe de Anses Rivadavia en un intento de estafa a dos jubilados

El propio Hernán Romero comentó a Master News " Este jueves 2 vecinos me avisaron que los habían llamado haciéndose pasar por mi (como jefe de Anses) para intentar estafarlos con el cobro de algun beneficio que esta otorgando el organismo en el cual trabajo". Romero siguio contando que "Luego de comunicarme con el comisario de nuestra ciudad acudí a la comisaría a realizar la denuncia pertinente" "LES PIDO A TODOS LOS VECINOS QUE ESTEN ATENTOS A ESTOS LLAMADOS Y QUE NO BRINDEN NINGUNA INFORMACIÓN NI DATO PRIVADO" "Ni yo ni desde ninguna oficina de Anses nos comunicamos con los beneficiarios para acelerar ni ayudar a cobrar ningún beneficio" siguio diciendo el funcionario nacional "ES LAMENTABLE QUE ESTÉ PASANDO ESTO, LES PIDO A TODOS QUE LO TENGAMOS EN CUENTA PARA NO CAER EN ESTAS ESTAFAS" En el final Hernán Romero agradeció a la vecina que lo alertó sobre el tema.