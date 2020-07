En medio de la búsqueda de Facundo Castro, Sergio Berni arengó a la Policía Bonaerense en un discurso por el Día de la Independencia

Tweet Sin hacer referencias al joven desaparecido en Bahía Blanca, el ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que "estamos todos los días donde surge la necesidad y el compromiso" Sin hacer referencias al joven desaparecido en Bahía Blanca, el ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que "estamos todos los días donde surge la necesidad y el compromiso" Hoy por la mañana, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni arengó a la Policía Bonaerense en un acto por el Día de la Independencia en el Centro de Coordinación Estratégica ubicada en la zona de Puente 12 en La Matanza. Ante un reducido grupo de efectivos de grupos tácticos, un día después de que la fuerza provincial fuera desplazada por el fiscal de instrucción Rodolfo de Lucía, el investigador original de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Bahía Blanca -cuya causa está hoy en manos de la Justicia federal- Berni recordó a los próceres del 9 de julio de 1816: “Esos 33 diputados que asumieron el costo de hacer lo que se debía hacer y no cayeron en la mediocridad de conformarse con lo que se podía”, los definió. Sobre la fecha patria, el ministro continuó: “En el cumplimento de las leyes vamos a obtener para nosotros y para nuestros ciudadanos el espíritu libertario de nuestra Independencia, porque una Nación no se podría construir sino está impregnada de sentimiento nacional”. Luego, reconoció y agradeció el compromiso y la valentía del personal de la Policía bonaerense que llevó a cabo su misión durante la emergencia sanitaria. Berni en pleno discurso. Junto al Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco y el Asesor General de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel, Berni destacó la presencia de la policía en los barrios y le habló a los oficiales presentes en la ceremonia: “Estamos todos los días donde surge la necesidad y el compromiso, y el esfuerzo de ustedes no fue ajeno para la sociedad”, afirmó. La sede de Puente 12, por otra parte, funciona como su base operativa durante la pandemia. Berni elogió a “aquellos que luego de recuperarse, volvieron a reincorporarse y nunca abandonaron la tarea. También destacó a las “más de 500 madres policías que tienen sus hijos en el interior de la provincia y que saben que cuando el deber llama, no hay descanso que valga, por eso estamos aquí para honrar este espíritu, para honrar esta situación”. Con respecto al caso de Facundo Castro, ahora en manos del fiscal Santiago Martínez y la jueza María Florencia Marrón, Berni enfrentó críticas frontales de la madre del joven desaparecido. “Si la madre tiene dudas, saco a la Policía Bonaerense de la investigación”, dijo Berni ayer por la mañana, a pesar de que las fuerzas de seguridad, desde su constitución, son auxiliares de la Justicia penal. En ese sentido, comentó que “hoy está presente en Bahía Blanca el jefe de la Policía, junto con Asuntos Internos, para hacer un profundo análisis sobre una posible responsabilidad policial en el caso, pero hasta ahora no hay ningún reproche a la actuación”. Horas después, la fuerza era removida de la investigación y la seccional de Mayor Buratovich era allanada por la Policía Federal y la PSA para llevarse una camioneta Toyota Hilux, registros, equipos de comunicaciones y los celulares de cuatro efectivos. Próximo >