¿A dónde va Messi? Los detalles de la posible partida de Messi del Barcelona

La noticia bomba de lo que va del año futbolístico, Messi paralizó las negociaciones con el Barcelona y cobró fuerza el rumor de que para la próxima temporada jugará para un nuevo club. El mega astro rosarino se embolsa más de 500 mil libras esterlinas a la semana, el equivalente a poco más de 620 mil dólares cada siete días. El Barcelona se quedaría con las manos vacías, dado que Messi se iría gratis al expirar su contrato en cuanto termine LaLiga. lo cual generó tensión en el Barcelona. Messi fue bastante abierto acerca de su descontento en público, lo cual ya daba señales de un desgaste con la dirigencia blaugrana. Messi jamás ha jugado profesionalmente para otro club que son sea el Barcelona. Los rumores apuntan a que una de las causas es la creciente tensión entre los jugadores, el cuerpo técnico, y la directiva. Ni a Messi ni al resto del plantel les cayó nada bien el plan de ajustes salariales durante el parón del torneo,. todos los trofeos habidos y por haber los ha ganado el rosarino enfundado en la casaca del Barcelona. Además de los triunfos colectivos, la Pulga ha recibido innumerables reconocimientos a nivel individual, incluyendo seis Balones de Oro. En el empate a dos goles contra el Atlético de Madrid, Messi anotó su gol número 700 para el club, en lo que es una lucha encarnizada contra el Real Madrid por el campeonato doméstico. Esta lucha por el título es seguida de cerca por todos los fanáticos del fútbol a nivel mundial y se incluye en las promociones de fútbol, las cuales son más populares que nunca. Con el equipo catalán Messi ha ganado todo, También se habla de la enorme molestia de Messi por el fichaje de Antoine Griezmann, quien le costó al club alrededor de 135 millones de dólares. Quienes siguen de cerca los entrenamientos del club, aseguran que jamás se les ve juntos en los ejercicios grupales. A todo esto, hay que sumar las ya mencionadas diferencias con la directiva por el tema de los sueldos, lo cual parecer ser la gota que derramó el vaso solamente. ¿Cuáles son los posibles destinos para Lionel Messi? Con estas circunstancias, el tema obligado se convierte el del futuro de Messi, en concreto el club para el que estará jugando en el 2021. Los más románticos hablan de un posible retorno a Argentina para jugar con el Newell's Old Boys, equipo al que pertenecía antes de partir a Europa a los catorce años. La idea no es tan descabellada si se toma en consideración que Maradona hizo lo mismo luego de concluir su tiempo en el Viejo Continente. Mentes más centradas en la realidad hablan de una posible partida de Messi a la Premier League. Un escenario ideal sería una reunión con Pep Guardiola en el Manchester City. También existe la posibilidad de que Messi y Cristiano Ronaldo unan fuerzas en la Juventus, situación que causaría bastante polémica entre los seguidores de ambos futbolistas dada la rivalidad que existe en todas las plataformas virtuales. Lo cierto es que esa dupla sería un éxito fuera de la cancha a través de los ingresos publicitarios. Sin la ayuda suficiente para ganar la Champions League El Barcelona ha estado ganando LaLiga con los ojos cerrados durante la presente década, los catalanes han ganado nueve de los últimos once torneos domésticos, un dominio escandaloso sobre las potencias de la capital de España, especialmente sobre el Real Madrid, su rival más odiado. Pero en donde han quedado a deber es en la Champions League, torneo que no ganan desde el 2014-2015. En cambio, el Real Madrid ganó tres en fila y se consolidó como potencia a nivel continental. Esto sin duda le ha calado en el orgullo a la Pulga, quien desaprueba los fichajes y el esfuerzo de la directiva blaugrana por armar un equipo que pueda levantar el máximo título de clubes a nivel europeo. Uno de los mejores ejemplos es el de Neymar, quien se ha mostrado abierto a regresar a Cataluña, pero la directiva del Barcelona ha sido incapaz de llevar al crack brasileño de vuelta al club donde más ha brillado. Este coctel de circunstancias y situaciones parecen haber cansado a Messi, quien parece ya tener las horas contadas en el club en donde se convirtió en leyenda del fútbol.