Repudiable ataque a la libertad de expresión: agredieron al equipo periodístico de C5N

Un grupo de manifestantes golpeó los vidrios de la camioneta del canal e insultó al movilero Lautaro Maislin: "Vas a empezar a tener miedo, hijo de puta" En el punto de convocatoria más importante, a metros del Obelisco, y en un banderazo en defensa de la Constitución, un grupo de manifestantes agredió brutalmente al equipo periodístico de C5N, quien debió abandonar la movilización con una camioneta destrozada. "Nos tuvimos que refugiar en el móvil e irnos. Lo rompieron todo", dijo a este medio Lautaro Maislin, periodista del canal televisivo que recibió insultos e intimidaciones en un repudiable ataque a la libertad de expresión. En uno de los videos que el periodista compartió en su cuenta de Twitter, se observa como los vidrios del vehículo están completamente destrozados. Mientras el propio Maislin filmaba lo que sucedía en el exterior, un manifestante se trepó por una de las ventanillas y le gritó: "Vas a empezar a tener miedo, hijo de puta. No vas a poder salir a la calle". #FopeaLibertadDeExpresión pic.twitter.com/1ebPWGvm44 — FOPEA (@FOPEA) July 9, 2020 El equipo de C5N fue agredido y expulsado de la movilización En otra de las filmaciones se ve cómo la camioneta de C5N fue rodeada por los manifestantes que golpeaban el vehículo con sus manos, incluso con cacerolas y otros elementos. Maislin también registró cuando uno de ellos golpeó un puño al grito de "¿qué filmás?". Maislin comenzó a ser agredido antes de las 17 y fueron los primeros insultos los que ocasionaron que deba resguardarse dentro de la camioneta. Sin presencia policial, el grupo que se observa en los videos amedrentó contra el vehículo, mientras otros manifestantes armaron un cordón como escudo para permitir que la camioneta se retirara. El periodista agregó: "Cuando rompieron la ventana tuve miedo". Maislin publicó todos los videos en la red social y le agradeció "a los colegas de otros medios que ayudaron a salir al móvil". Eduardo "Wado" de Pedro, ministro del Interior de la Nación, publicó el video y redactó: "Quiero repudiar las agresiones al móvil de C5N y a periodistas que estaban trabajando en el Obelisco. Necesitamos aprender a respetar todas las opiniones y ponerle un freno urgente al odio y la intolerancia". Toda mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de @C5N agredidos hoy.

El mensaje de @alferdez hoy resultó premonitorio: celebremos la diversidad ideológica, pero siempre en el marco del respeto y el cuidado.

Dejar de sembrar odio para dejar de cosechar odiadores seriales. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) July 9, 2020 Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, expresó: "Mi solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de C5N. El respeto a la libre expresión y a la libertad de prensa son, siempre, pilares centrales de la convivencia democrática. No dejemos que quienes eligen la violencia se adueñen de la palabra 'libertad'. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) publicó en sus redes sociales un comunicado en el cual se reprobó los sucesos acontecidos esta tarde: "FOPEA repudia las agresiones sufridas por un equipo periodístico de C5N durante las manifestaciones en el marco del Banderazo, en la ciudad de Buenos Aires. Durante la cobertura, el móvil del canal fue agredida física y verbalmente por manifestantes. FOPEA se solidariza con los periodistas agredidos y reclama a las autoridades que garanticen el ejercicio profesional del periodismo y resguarden la integridad de los colegas". "Marchan por la libertad de expresión y atacan el móvil de C5N gritándoles 'tengan miedo' y haciendo que los periodistas tengan que esconderse para que no los revienten. No ven su propia contradicción porque un sector de la política viene haciendo del odio normalidad impunemente", escribió la legisladora Ofelia Fernández en su cuenta de Twitter. El diputado nacional Fernando Iglesias escribió: "Repudio la agresión al móvil de C5N. Lo vi retirarse desde mi auto y me imaginé que algo había pasado, pero ya era tarde para intervenir. La libertad de expresión es sagrada. La violencia nunca es la solución". Productores agropecuarios de diferentes puntos del país también adhirieron al "Banderazo" que se realizó esta tarde. Las manifestaciones en Buenos Aires se concentraron en el Obelisco (luego marcharon hacia Plaza de Mayo) y frente a la Quinta de Olivos.