Coronavirus en la Argentina: confirmaron 26 muertes y 3.663 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 26 muertes y 3.663 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 90.693 y las víctimas fatales suman 1.720. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 26 muertes y 3.663 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 90.693 y las víctimas fatales suman 1.720. Del total de esos casos, 1.076 (1,2%) son importados, 30.597 (33,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 43.374 (47,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Se trata del número de contagios más alto para una jornada desde que se contabilizan los casos en el país. En el reporte matutino se registraron 13 muertes. 6 hombres, 3 de 74, 81 y 82 años, de la provincia de Buenos Aires; 3 de 70, 47 y 85 años, de Chaco; y 7 mujeres, 1 de 73 años, de la provincia de Buenos Aires; 5 de 80, 73, 75, 74 y 73 años, de la ciudad de Buenos Aires; y una de 75 años, de Chaco. En el reporte vespertino se comunicaron 13 fallecimientos más. 10 hombres, 6 de 81, 58, 82, 58, 63 y 78 años, de la provincia de Buenos Aires; 3 de 78, 72 y 52 años, de la ciudad de Buenos Aires; uno de 82 años, de Salta; y 2 mujeres, 1 de 88 años, de la provincia de Buenos Aires; y una de 88 años, de Capital Federal. Una persona de 91 años, de Capital Federal, no registra dato de sexo. De los 3.663 nuevos casos, 2.372 son de la provincia de Buenos Aires, 1.058 de la ciudad de Buenos Aires, 52 de Jujuy, 30 de Chaco, 27 de Córdoba, 23 de Río Negro, 21 de Entre Ríos, 19 de Chubut, 15 de Santa Fe, 11 de Mendoza, 10 de Catamarca, 10 de Neuquén, 9 de Salta, 2 de Santa Cruz, 1 de La Rioja, 1 de Santiago del Estero, 1 de Tucumán y 1 de Tierra del Fuego. Ayer fueron realizadas 10.910 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 434.692 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 9.579,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 273.168 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. A la fecha, el total de altas es de 38.313 personas Esta mañana, Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, expresó: "No es una buena foto ese número. Ni el global de la Argentina, ni el particular de la ciudad de Buenos Aires". Sin embargo, agregó que "hay que ver bien la película, un solo día no define una tendencia". El funcionario recordó que recién pasó una semana de la vuelta a fase 1 en el Área Metropolitana: "Llevamos siete días de un cambio con más restricciones en la circulación de gente y tenemos los próximos 10 días por delante para evaluar el impacto que tuvo". Sobre los cruces con los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, el ministro afirmó que "desde el primer día acordamos la política y estrategia" para la pandemia con Nación y Provincia, aunque "luego hemos tenido estrategias locales diferentes". "Bajo un acuerdo general de cómo estamos y cómo tenemos que seguir, en la Ciudad vamos a proponer las medidas que creemos que para la cultura y la realidad ciudadana tenemos que proponer", anticipó sobre las reuniones que se llevarán a cabo la semana próxima. "Esperamos que este esfuerzo suplementario que está haciendo todo el mundo, la ciudadanía porteña y la bonaerense, efectivamente baje la velocidad de crecimiento de todas las curvas. Con los números que tengamos vamos a dialogar y acordar las políticas", sostuvo. En el mundo se contagiaron 12.043.080 personas por el COVID-19. Del total, 549.508 pacientes fallecieron y 6.587.439 lograron recuperarse.