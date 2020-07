Lo denunciaron: Un policía que revista en González Moreno entró a La Pampa por un camino vecinal

Tweet Un empleado del Destacamento de González Moreno incumplió las medidas sanitarias al subirse a un vehículo procedente de la provincia de Santa Fe. Se encuentra realizando el aislamiento junto a su familia. Un empleado del Destacamento de González Moreno incumplió las medidas sanitarias al subirse a un vehículo procedente de la provincia de Santa Fe. Se encuentra realizando el aislamiento junto a su familia. Desde que el Poder Ejecutivo nacional comenzó a flexibilizar la cuarentena, cada vez se observa más tránsito en las rutas provincia y el país. Transportistas, pero también ciudadanos con el permiso “Regreso a casa” se han movilizado, ingresando a La Pampa presentando la correspondiente documentación. Pero no siempre se ha respetado a rajatabla la disposición de acceso al distrito gobernado por Sergio Ziliotto. Los más aventurados e irresponsables han optado por evadir los distintos puestos camineros, ingresando por caminos alternativos o utilizando otro tipo artilugios que comprometen la salud pública. Durante el aislamiento se han producido numerosas situaciones que han tomado por sorpresa a la ciudadanía como a la fuerza pública. Aunque existen reproches por las continuas filtraciones, es imposible para los uniformados poder cubrir los límites provinciales en toda su extensión. Aunque este ilegal accionar podría esperarse de cualquier ciudadano que, impulsado por cualquier motivo de índole personal intente llevarlo adelante, resulta llamativo que un integrante de la Policía sea el que incumplió con las medidas sanitarias. Esta situación se produjo durante el horario matutino del jueves. Diario La Reforma consultó al jefe de la Unidad Regional II, Cristian Dupuy, sobre este particular hecho: “Un empleado policial ingresó a la provincia por un camino aledaño con una persona que venía de Santa Fe a traer a una criatura hasta acá. Como el Puesto Caminero está cerrado, lo desligó para que viniera por senderos aledaños”, indicó. Según informó, el uniformado “se sumó” al viaje que realizaba el conductor de la provincia aledaña. “Esta persona, que se movilizaba en un VW Gol, ya retornó al punto de origen y, por lo que pudimos establecer, no tendrían relación alguna con el efectivo”, manifestó. A raíz de ello, se labraron todas las actuaciones respectivas y el infractor de la fuerza, que es de General Pico pero que se desempeña en el destacamento de González Moreno, cumple con la cuarentena obligatoria. El aislamiento lo realiza en su domicilio, con su familia, puesto que ha tenido contacto con sus allegados directos. “Si hay alguna sanción contra el empleado, lo va a disponer el juzgado de turno a cargo del fiscal General Armando Agüero y también su superior de la distrital Rivadavia”, apuntó Dupuy. Como en otras oportunidades, es pasible de actuaciones por violación a los artículos 205 y 239 del Código Penal. Además, intervinieron para dar con el efectivo, personal del Comando Radioeléctrico y de Comisaría Segunda. Vía: La Reforma Próximo >