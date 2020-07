Municipios de la cuarta sección ya registraron 106 casos positivos de Coronavirus

Tweet Cabe resaltar que de los 19 distritos de la sección, aún no tuvieron casos los municipios de Pehuajó, Rivadavia, Lincoln, General Arenales, General Pinto, Florentino Ameghino y Carlos Tejedor. Cabe resaltar que de los 19 distritos de la sección, aún no tuvieron casos los municipios de Pehuajó, Rivadavia, Lincoln, General Arenales, General Pinto, Florentino Ameghino y Carlos Tejedor. Con los 10 casos positivos de Coronavirus registrados este jueves, el total de confirmados en la cuarta sección llegó a los 106 casos, de los cuales gran parte ya se recuperaron. Cabe resaltar que de los 19 distritos de la sección, aún no tuvieron casos los municipios de Pehuajó, Rivadavia, Lincoln, General Arenales, General Pinto, Florentino Ameghino y Carlos Tejedor. Hasta el momento hay tres personas fallecidas. Una mujer de 97 años de Leandro N Alem, que estaba en un geriátrico; y en Chivilcoy fallecieron dos mujeres, una de ellas que estaba atravesando un ACV isquémico. Próximo >