Se sortearon los cruces de cuartos de final de la Champions League: los posibles rivales de Barcelona y Real Madrid

Cuatro meses después del último partido de la Champions League, este viernes se celebró un atípico sorteo (los representantes de los clubes -con algunos problemas técnicos de por medio- estuvieron conectados por videoconferencia ) de la inédita 'Final 8' con la que la UEFA prevé decidir en agosto su máxima competición de clubes. El primero de los cruces marcó que el ganador de la llave entre Real Madrid y Manchester City (los ingleses se impusieron en la ida por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu) irá ante el vencedor entre Juventus y Lyon (los franceses derrotaron a los italinos 1 a 0 en el Parc Olympique Lyonnais). Otra llave interesante será la que tendrá como protagonista a varios de los candidatos a quedarse con la Orejona. El que sea victorioso entre Napoli y Barcelona (empataron 1 a 1 en San Paolo) chocará en la siguiente instancia ante el ganador de Chelsea-Bayern Munich (los alemanes golearon por 3 a 0 en Stamford Bridge). Los que ya quedaron definidos son los que protagonizarán RB Leipzig ante el Atlético Madrid del Cholo Simeone (sacaron en octavos al campeón Liverpool) y Atalanta, una de las “Cenicientas”, con el Paris Saint Germain de Neymar y Kylian Mbappé. EL CUADRO DE CUARTOS: (del 12 al 15 de agosto): 1- Real Madrid o Manchester City vs Juventus o Lyon 2- Leipzig vs Atlético Madrid 3- Napoli o Barcelona vs Chelsea o Bayern Munich 4- Atalanta vs PSG También se definieron los cruces de semifinales (se jugarán el 18 y 19 de agosto). El ganador de la llave 1 irá ante el de la 3 y por el otro lado del cuadro se medirán el triunfador del 2 con el del 4. De esta manera, Barcelona y Real Madrid podrían verse las caras en una hipotética semifinal. El último partido hasta ahora de la Champions 2019/20 fue el 11 de marzo con el 2-0 del París Saint-Germain (PSG) al Borussia Dortmund, en un Parque de los Príncipes ya sin público, y que permitió a los franceses clasificarse para los cuartos de final por primera vez en cuatro años. Esa misma noche, el vigente campeón Liverpool quedó eliminado y sin posibilidad de revalidar su corona tras ser eliminado por el Atlético de Madrid ante 52.000 hinchas en Anfield, una multitud que posteriormente los científicos británicos consideraron un acelerador de la pandemia en el Reino Unido. En pocos días, el fútbol quedó suspendido en toda Europa y sólo a mediados de junio la UEFA fue capaz de anunciar el formato final para su torneo faro y principal fuente de ingresos: antes de la pandemia, se estimaba que los ingresos brutos de sus competiciones esta temporada ascenderían a 3.250 millones de euros (3.690 millones de dólares). Se Sorteó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League LLAVES PENDIENTES Y FECHAS: En la Champions League, Atalanta y RB Leipzig están clasificados ya junto a los mencionados PSG y Atlético de Madrid. Las otras cuatro eliminatorias deben disputar aún sus partidos de vuelta: Juventus 1-0 Lyon Manchester City 2-1 Real Madrid Bayern Múnich 3-0 Chelsea Barcelona 1-1 Napoli El calendario prevé que esos cruces se jueguen entre los días 7 y 9 de agosto. Después, los cuartos de final serán del 12 al 15, las semifinales el 18 y 19 y la final el 23 de agosto. Todos estos encuentros serán a un solo partido, no ida y vuelta, como en las otras ediciones. SEDES: El plan es celebrar en Lisboa una inédita ‘Final 8’ con los ocho equipos clasificados para los cuartos de final. La final está prevista en el Estadio da Luz de la capital lusa el 23 de agosto. Los cuartos de final y las semifinales se repartirían entre el estadio del Benfica y el del Sporting, el Estadio José Alvarade. Por su parte, los encuentros de revancha de los octavos de final que aún están pendientes se jugarán en los estadios de los equipos que deben ser locales. De esta manera, el Barcelona recibirá al Nápoles en el Camp Nou, el Manchester City enfrentará al Real Madrid en el Etihad, la Juventus hará lo propio frente al Olympique Lyon en su estadio y el Bayern jugará en su casa contra el Chelsea. El templo del Benfica ya albergó la final de la Liga de Campeones en 2014, cuando el Real Madrid derrotó a su vecino Atlético ante 65.000 espectadores, pero ahora los partidos se disputarán a puertas cerradas, salvo cambio de última hora según anunció la UEFA este jueves, debido a que la llegada de aficiones de diversos puntos de Europa podría provocar una nueva ola de propagación de la COVID-19. La final está prevista en el Estadio da Luz de la capital lusa el 23 de agosto EUROPA LEAGUE: El camino de la Europa League Wolfsburgo/Shakhtar Donetsk vs Eintracht Frankfurt/Basel LASK/Manchester United vs Basaksehir/Copenhague Inter/Getafe vs Rangers/Bayer Leverkusen Olympiakos/Wolverhampton vs Sevilla/Roma Cruces de semifinales: Ganador de Inter- Getafe vs Rangers - Leverkusen vs ganador de Wolfsburgo - Shakhtar Donetsk vs Eintracht Frankfurt - Basilea. Ganador de Olympiacos - Wolverhampton vs Sevilla - Roma vs ganador LASK - Manchester United vs Istanbul Basaksehir - Copenhague. Vale recordar que la Liga Europa tiene que completar todavía el cuadro de los clubes que jugarán su fase final porque la competición se interrumpió en octavos y hay dos eliminatorias, Inter de Milán-Getafe y Sevilla-Roma, que no jugaron ni su encuentro de ida. Ambas se resolverán a partido único. Las otras que sí jugaron la ida son LASK-Manchester United (0-5), Eintracht Fráncfort-Basilea (0-3), Estambul Basaksehir-Copenhague (1-0), Wolfsburgo-Shaktar Donetsk (1-2), Olympiakos-Wolverhampton (1-1) y Rangers-Bayer Leverkusen (1-3). El calendario prevé que se jueguen los días 5 y 6 de agosto. Después, los cuartos de final serán el 10/11, las semifinales el 16/17 de agosto y la final en Colonia el día 21 de agosto. Duisburgo, Gelsenkirchen, Dusseldorf y Colonia serán la sedes, con la final reservada para esta última ciudad.