Agüero habló de la grave situación con policía bonaerense, que vive en Pico, y que trajo de manera ilegal a dos personas de Santa Fe

El Fiscal General Armando Agüero estuvo en el aire de Radio 5 para hablar de un reciente y grave hecho que se dio en el Puesto Caminero en cercanías de González Moreno donde un policía bonaerense permitió, en las últimas horas, dejar pasar a una persona que venía desde la provincia de Santa Fe para que traiga a su hijo a General Pico. "Si prestas servicio como policía en González Moreno salis a la ruta y la ves cortada conoces la situación que allí sucede, y ellos tienen relación con la Policía de La Pampa, o sea que no era desconocida la situación de ilegalidad para ese funcionario policial de que ese acceso estaba prohibido y por eso justamente lo hizo pasar por los caminos vecinales", indico Agüero. Recordemos que la situación pudio ser descubierta gracias al trabajo policial del Comando Radioeléctrico UR II que al conocer el hecho alertó a demas autoridades sanitarias, judiciales y policiales. También es importante destacar que el policía que permitió el paso de esa persona en auto vive en General Pico pero se desempeña en la vecina localidad bonaerense. "Este señor venía desde Santa Fe y traía a su hijo para dárselo a la madre. Cuando llegó allá fue a la Comisaría, se presentó ahí y el policía le dijo que a las 21 horas dejaba el servicio y que lo iba a ayudar a pasar", agregó el Fiscal General. "Acá también se genera un problema de que se subió al auto de una persona desconocida y de la cual no conocía su situación de salud", indicó Armando Agüero "Lo trajo por los caminos vecinales, donde le iba indicando por donde meterse. Y fue acá en Pico donde el personal del Comando lo advirtió, y el Subcomisario Pedro Constanzo se puso en contacto conmigo y ns pusimos a ver como era la situación, y como entraron, y ver que permisos tenía", señaló en la charla con Radio 5. Según señaló Agüero "tanto la mama del nene, como el niño, están en cuarentena". Pero también el policía de la bonaerense que tiene su domicilio acá. "El policía también está en cuarentena", expresó. "Imaginamos que habrá una situación administrativa para ese policía bonaerense, imaginamos que desde esa fuerza lo tendrán como una falta grave. Pero también tendrá una causa penal en la justicia pampeana", agregó el representante del Ministerio Público Fiscal. Según contó, también al padre del chico se le inició una causa por violación al art. 205 y ya fue escoltado por la policía para que abandone la provincia.