Fuerte repudio a declaraciones del Intendente Reynoso y Sergio Buil por parte de Red Sorora

Tweet Parte de prensa de Red Sorora Hoy, como Red Sorora Rivadavia, queremos expresar nuestra enorme disconformidad con los dichos que se dieron a conocer durante la semana por parte del señor Intendente Municipal de Rivadavia, Dr. Javier Ulises Reynoso y del ex intendente y ex diputado nacional Sergio Omar Buil, en relación a la violación de una niña de once años de nuestro distrito, sucedida en la localidad de Fortín Olavarría. En primer lugar queremos reafirmar la convocatoria que realizamos el día 3 de julio en la localidad de América donde, junto a un considerable número de vecinos, realizamos el pedido de justicia por todos los niños abusados de Rivadavia. En la misma convocatoria manifestamos la necesidad urgente de la creación de la Dirección de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual en Rivadavia y la implementación real de la Educación Sexual Integral en todas las instituciones educativas. Este espacio de reunión donde se manifestaron vecinos, no fue una “revictimización” de la niña, como lo plantea el ex diputado, sino que fue un pedido de justicia por parte de la sociedad y el colectivo transfeminista del que formamos parte. Ante este dicho, no vamos a dejar pasar por alto lo manifestado por el Sr. Buil, quien en sus palabras, en un medio de comunicación local, brinda datos del domicilio de la niña, dejando así, más expuesta su identidad. Pedir justicia por los abusos de niños no es revictimizarlos, no cuidar su identidad es claramente, vulnerar sus derechos. Por otra parte, también creemos que dentro de las declaraciones hechas por el ex diputado Sergio Buil, desde su notoria mirada basada en prejuicios, considera que es muy evidente la naturalización de estas situaciones si se tienen en cuenta las culturas y lugares de procedencia de las personas. En su discurso, adjudica estas mal llamadas “costumbres” (proxenetismo y violaciones) a determinados sectores de nuestro país. Queremos recalcar el papel fundamental en la responsabilidad que debe tener el Estado en este tipo de situaciones y las consecuencias que surgen cuando el mismo está ausente. Exigimos la implementación inmediata de equipos de contención en casos de vulnerabilidad en todas las localidades de nuestro distrito, para que sean los responsables de garantizar el cumplimiento de derechos a cada niño de nuestra comunidad. Para esta tarea, creemos que el personal debe estar formado y a la altura de las circunstancias, capacitado y ejerciendo su labor con perspectiva de género y velando por el verdadero cumplimiento de nuestros derechos. Para esto queremos seguir promoviendo las capacitaciones que propone la Ley Micaela para todos los funcionarios publicos en materia de género y cuidado a las víctimas, porque este NO es un caso aislado como lo dijo el señor intendente de Rivadavia. Consideramos que el aparato gubernamental municipal debe estar a la altura de las circunstancias. En este caso particular, queremos hacer alusión al Servicio Local municipal, quien es responsable de garantizar el cumplimento de derechos de nuestros niños y adolescentes. Recalcando que es fundamental que su labor sea llevada con compromiso dentro del desempeño de su trabajo. ¿Dónde estaban cuando los derechos de esta niña estaban siendo vulnerados? Exigimos que tomen cartas en el asunto, asuman sus errores y trabajen para que estas situaciones no se repitan, garantizando los derechos de los niños de nuestra sociedad para que no sean vulnerados de manera permanente. Por último queremos hacer extensivo al organismo gubernamental municipal el pedido de capacitación del personal considerando las áreas de trabajo que se le asignan, además de garantizar que el mismo se haga con eficiencia y compromiso. Reiteramos el pedido de la creación de una Dirección de Mujeres, Género y Diversidades Sexuales, la implementación inmediata de políticas públicas reales para casos de vulneración de derechos, y la absoluta predisposición y acompañamiento del Estado en casos de vulnerabilidad en cualquiera de sus aspectos. Nuestro espacio se encuentra a disposición para trabajar en forma conjunta, en beneficio de quienes vean vulnerados sus derechos. < Prev Próximo >