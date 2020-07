Hacer política para el pueblo

Tweet Por Frente de Todos - Somos Rivadavia El pueblo de Rivadavia se conmovió y se movilizó. El pueblo es el protagonista. Ante el conocimiento de la existencia de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes Fortín Olavarría exige respuestas y acciones. El municipio no se puede desentender de estas cuestiones. El área de desarrollo social tiene un presupuesto municipal de $181 MILLONES o sea que tiene recursos económicos y humanos para atender estas situaciones, mediante el Servicio de Protección Local de los derechos del Niño y Desarrollo socio-educativo de niñez y adolescencia. La excusa no puede ser que es una operación política, intentando desviar la discusión de lo importante y urgente, No podemos acostumbrarnos, como Rivadavienses, a ser noticia por hechos aberrantes como violaciones o asesinatos que despiertan el interés de los medios nacionales. Necesitamos un Estado presente que haga política para el pueblo con los recursos de todos los Rivadavienses. Próximo >