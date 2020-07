Día del baterista argentino: Enterate por qué se homenajea a los percusionistas un día como hoy

Tweet Hoy se celebra el día del baterista en honor al fallecimiento de Oscar Moro, uno de los grandes músicos argentinos que formó parte de las bandas más importante de nuestro país. Hoy se celebra el día del baterista en honor al fallecimiento de Oscar Moro, uno de los grandes músicos argentinos que formó parte de las bandas más importante de nuestro país. El 11 de julio de 2006, a los 58 años fallecía Oscar Moro, el gran baterista argentino. Moro conformó varias de las bandas icónicas del rock nacional: Los Gatos, Riff, La Máquina de Hacer Pájaros, Color Humano y Serú Girán. Fue, sin dudas, uno de los progenitores del rock argentino, frecuentando a fines de los 60’ el club La Cueva junto a Litto Nebbia donde formaron Los Gatos, una de las primeras bandas de rock del país. , Moro decide probar suerte en Estados Unidos con otros músicos pero no tuvieron éxito. Fueron traídos nuevamente al país por Billy Bond quien reorganizó el grupo. Así, Los Gatos, grabaron dos discos más para disolverse definitivamente en 1970. En este momento Moro deja de lado la música para trabajar como chofer de colectivos. En 1968 se disolvía el grupo, Moro decide probar suerte en Estados Unidos con otros músicos pero no tuvieron éxito. Fueron traídos nuevamente al país por Billy Bond quien reorganizó el grupo. Así, Los Gatos, grabaron dos discos más para disolverse definitivamente en 1970. En este momento Moro deja de lado la música para trabajar como chofer de colectivos. Dos años después regresó a la música, donde tuvo contacto con distintos músicos y bandas, tocó con Nebbia nuevamente, con Molinari (ex Almendra), tomó su lugar en Color Humano, con León Gieco, tendría sus momentos en PorSuiGieco, con la Pesada del Rock, también. Hasta que se le presentó Charly García que lo invitó a tocar en La Máquina de Hacer Pájaros, el proyecto del músico luego de la separación de Sui Generis, grabando dos discos. Pero lo mejor, estaba llegando. En 1978 formó parte de Serú Girán, junto a Charly García, David Lebón y Pedro Aznar. Este fue el momento de mayor éxito en la carrera del percusionista, donde fue reconocido como el mejor baterista argentino por las encuestas de las revistas de rock. Tiempo después, emprendió su carrera solista además de participar en distintos grupos, como Riff con Norberto “Pappo” Napolitano y también tocaría en la banda de Nito Mestre. Alejado de la música por su enfermedad, una úlcera sangrante, falleció el 11 de julio de 2006. Desde ese entonces, se tomó este día para conmemorar el “Día del Baterista Argentino”, en honor al gran Oscar Moro. Próximo >