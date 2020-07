Rivadavia Primero contestó duramente las acusaciones del Frente de Todos

Tweet A raíz de que medios provinciales y nacionales tomarán declaraciones del Intendente Javier Reynoso y del ex diputado nacional Sergio Buil sobre lo sucedido en Fortín Olavarría con el caso de la niña abusada y a partir de allí surgiera una especie de "caza de brujas" con los dos dirigentes, desde la Agrupación Rivadavia Primero se alzaron voces con duros conceptos hacía la oposición. A raíz de que medios provinciales y nacionales tomarán declaraciones del Intendente Javier Reynoso y del ex diputado nacional Sergio Buil sobre lo sucedido en Fortín Olavarría con el caso de la niña abusada y a partir de allí surgiera una especie de "caza de brujas" con los dos dirigentes, desde la Agrupación Rivadavia Primero se alzaron voces con duros conceptos hacía la oposición. El Intendente Javier Reynoso contesto a través de una publicación en redes sociales y el ex Intendente y diputado mandato cumplido Sergio Buil fue más allá al responderle duramente a la Ministro de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires Estela Díaz. Además el Presidente del HCD Jorge Pablo Rosolen dijo "El Kirchnerismo viene por Rivadavia", la Secretaria de Gobierno Magalí Pérez también se expresó al igual que la Presidente de Bloque de RP María Paula Barrios Barón y la concejal Marcela Lescano. Los jóvenes que integran la Juventud de Rivadavia Primero expusieron una dura postura hablando de la manipulación de los medios nacionales, provinciales que hace el Kirchnerismo para generar conflicto en nuestro distrito. LA PUBLICACIÓN DE JAVIER REYNOSO LO TUITEADO POR SERGIO BUIL Ante la tergiversación por parte del portal @infocielo y los canales de noticias @CronicaTV y @C5N sobre declaraciones mías, donde además involucran al intendente, les comparto el video completo con lo realmente expresado. https://t.co/pr4GsfHPbX — Sergio Buil (@BuilSergio) July 11, 2020 Ministra @EstelaDiaz63 usted debería observar las fallas en los organos provinciales de Rivadavia para detectar las problemáticas que afectan a niños y mujeres, más allá de guiarse por títulos que tergiversan mis manifestaciones. https://t.co/qF0w71Fmjx — Sergio Buil (@BuilSergio) July 10, 2020 La nota realizada por el colega Nicolás Flores Duperou EL TUIT DE JORGE PABLO ROSOLEN El kirchnerismo viene por Rivadavia. Estan dispuestos a las peores mentiras para limar @JUReynoso y a @BuilSergio Medios nacionales y provinciales se prenden en la operación.Ya gobernaron Rivadavia y sabemos lo q hicieron. Aca estamos,de pie y dispuestos a defender Rivadavia https://t.co/Z1xWWigugr — Pablo Rosolen (@PRosolen) July 10, 2020 LO PUBLICADO POR MAGALI PÉREZ SEC. DE GOBIERNO MUNICIPAL El Fdt armó una opereta como las que nos tenían acostumbrados en los tiempos de 678. Al estilo de Goebbels manosean la realidad para mostrarte lo que quieren que veas. Quieren llevarse por delante los valores básicos republicanos. https://t.co/YK8dsiEAoG — Magalí Perez (@magaliperezn) July 11, 2020 EL TUIT DE MARIA PAULA BARRIOS BARON Decían q venían a cerrar la grieta y acá están generándola. Mintiendo y usando medios nac y locales para difundir info falsa sobre dichos de @JUReynoso y @BuilSergio. Ya conocemos a la oposición y cómo se manejan. La opereta mediática q hoy armaron los deja más en descubierto aún — María Paυla Barrios Barón (@mpaulabbaron) July 11, 2020 RIVADAVIA PRIMERO Basta de agredir a las autoridades de Rivadavia y a los rivadavienses q legitimaron con su voto a nuestro Intendente y equipo de gobierno. Con la mentira y la carroña no van a llegar muy lejos. Nuestros vecinos saben quien es @JUReynoso y @BuilSergio Basta de operaciones berretas — Rivadavia Primero (@RivadaviaPrimer) July 11, 2020 CONCEJAL MARCELA LESCANO CONCEJAL NATALIA CARO JUVENTUD DE RIVADAVIA PRIMERO El kirchnerismo se reduce a manipular la información para generar conflicto en Rivadavia, estando medios provinciales y nacionales también involucrados. Completamente sacadas de contexto y manipulados los dichos de @BuilSergio y @JUReynoso @RivadaviaPrimer — Juventud Rivadavia Primero(@rivadaviajoven) July 11, 2020 Próximo >