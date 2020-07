Arcomano pidió la detención para el hombre acusado de Abuso

Tweet Aún se aguarda la resolución de la Jueza en este sentido, para saber si el imputado esperará el juicio en prisión Aún se aguarda la resolución de la Jueza en este sentido, para saber si el imputado esperará el juicio en prisión El Fiscal Fabio Arcomano, a cargo de la UFI N° 6 de Trenque Lauquen, pidió la detención de «Raúl Bustos, el hombre de 45 años acusado de Abuso Sexual a una joven de 18 años de edad», informó. Bustos fue aprehendido esta semana por personal de la Comisaría de la Mujer, la DDI y la Estación Comunal Local. Además se secuestraron, en el marco de un allanamiento, prendas de vestir del imputado y una camioneta pick up marca Ford. Bustos se encuentra actualmente alojado en la comisaría de General Pinto. Hasta el momento, la Jueza no resolvió si aguardará o no en prisión el día del juicio por el hecho del que se lo acusa. Vía: Actualidad Próximo >