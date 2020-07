Coronavirus en Argentina: confirmaron 36 muertes y 3.449 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 36 muertes y 3.449 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 97.509 y las víctimas fatales suman 1.810. El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que durante las últimas 24 horas se registraron 36 muertes y 3.449 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 97.509 y las víctimas fatales suman 1.810. Del total de esos casos, 1.080 (1,1%) son importados, 32.616 (33,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 46.824 (48%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 23 nuevas muertes. 11 hombres, 6 de 79, 91, 73, 102, 82 y 78 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 de 89, 75, 54, 80 y 71 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 12 mujeres, 8 de 98, 76, 67, 79, 95, 70, 97 y 84 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y 4 de 79, 80, 56 y 98 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En el informe matutino se registraron 13 muertes. 9 hombres, 5 de 72, 87, 78, 77 y 45 años, de la provincia de Buenos Aires; 3 de 69, 64 y 65 años, de la ciudad de Buenos Aires; uno de 83 años, de Chaco; y 4 mujeres, 2 de 65 y 66 años, de la provincia de Buenos Aires; una de 91 años, de la ciudad de Buenos Aires; y una de 86 años, de Chubut. Ayer fueron realizadas 10.309 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 456.042 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 10.050,1 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 41.408 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 283.872 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. “Estamos pensando en las flexibilidades que vamos a hacer a partir del 17”, remarcó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en sintonía con el cronograma que se filtró este viernes por parte de las autoridades de la Ciudad, aunque éste difiere del enfoque que pretende darle la Provincia. El nuevo organigrama porteño, que no incluye fechas exactas porque depende de factores epidemiológicos como la tasa de contagio (R1), señala que la Fase 1 de apertura incluirá el retorno de los runners, los comercios de cercanía, las galerías barriales en áreas “no conflictivas”, las mudanzas y los paseos recreativos diarios para niños y adolescentes. Las fases siguientes, que son 12 en total, irán sumando paseos recreativos para adultos, bibliotecas, los comercios ubicados en zonas de alto tránsito, industrias no esenciales, actividades profesionales de emergencia, los paseadores de perros, actividad física al aire libre, vuelta presencial de los alumnos a clases, apertura de shoppings y reuniones sociales en grupos reducidos, entre otras actividades. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que actualmente hay 686 personas en camas de terapia intensiva, de los cuales el 91% son residentes del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), e informó que la única provincia que no presenta casos desde hace 14 días, es La Pampa. “Es muy importante que las jurisdicciones que están en distanciamiento social tengan un vigilancia de quienes ingresan. Cualquier razón que haga que una persona circule de un área de transmisión a una de distanciamiento social y tenga síntomas debe aislarse cuanto antes, ya que cuanto más rápido se controle se evitarán contagios”, explicó Vizzotti. “Los números que vemos hoy son de lo que sucedió hace 14 días, y los seis o siete días que nos quedan de esta estrategia son muy importantes desde lo individual en cada acción que generemos”, precisó la funcionaria Próximo >